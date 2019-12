Święta we Francji pod znakiem masowych protestów. Związki zaostrzają strajk

Premier Édouard Philippe przedstawił co prawda projekt reformy emerytur, który zmobilizował do strajku miliony Francuzów, ale w sposób tak niejasny, że związki zawodowe zapowiadają zaostrzenie protestów.

Główne założenia reformy, zaprezentowane w południe przez premiera, dotyczą uspójnienia systemu emerytalnego – reforma prawdopodobnie będzie polegać na stworzeniu jednej kasy (dokładna architektura nowego systemu nie jest znana, poznamy ją wraz z projektami ustaw na początku przyszłego roku) i – przy tym rząd się upiera – systemu punktów służących do obliczania emerytury. Punkty będą odpowiednikiem polskich Indywidualnych Kont Emerytalnych, jednak w systemie solidarnościowym, tzn. opierającym się na wpłacaniu składek i wypłacaniu świadczeń ze wspólnego worka. Każdy na swoim koncie będzie zbierał punkty, a nie pieniądze, a następnie budżet emerytalny będzie dystrybuowany zgodnie z indeksacją zebranej punktacji.

Co zmieni się we francuskich emeryturach

Dziś we Francji funkcjonuje 600 różnych kas i systemów tylko na poziomie podstawowym, nie licząc ubezpieczeń komplementarnych, oraz 42 „systemy specjalne” dla zawodów z różnych przyczyn rozliczających się w alternatywnym rytmie. Przede wszystkim przy obniżonym wieku emerytalnym w profesjach uznawanych za „szkodliwe” (pénibles). Związki zawodowe, które od dobrych kilkudziesięciu lat stopniowo wywalczały kolejne „przywileje” rekompensujące „szkodliwość” pracy w danym zawodzie, dzisiaj strajkują, gdyż propozycje rządu wydawały się do tej pory w ogóle nie uwzględniać tego wymiaru. Dopiero w dzisiejszym przemówieniu Philippe’a pojawiła się sugestia, że osławione „punkty” będą jakoś odzwierciedlać również szkodliwe warunki pracy (pénibilité).

Problemem jest również zapowiadane wydłużenie okresu składkowego, a dokładnie przesunięcie wdrożenia dłuższego płacenia składek z już ustalonego 2035 r. na nieco wcześniej. Długość życia się wydłuża, zwłaszcza we Francji, gdzie jakość służby zdrowia i dostęp do niej są wzorowe. Tyle że ostatnio tempo wzrostu jakoś spadło, więc i argument ten zaczyna tracić na mocy. Co gorsza, już teraz rząd chce wprowadzić tzw. wiek równowagi, czyli wiek emerytalny, od którego obowiązywać będą pełne przywileje emerytalne (64 lata), przy utrzymaniu dotychczasowego wieku 62 lat jedynie w charakterze „listka figowego” (czegoś w rodzaju obowiązującej w Polsce po reformie z 2014 r. emerytury częściowej, czyli bardzo niskiej).

Francuzki stracą na nowych propozycjach

System punktacyjny wydaje się też zagrożeniem dla emerytur kobiet. Dziś średnia różnica w wysokości emerytury kobiety i mężczyzny to 700 euro na niekorzyść tej pierwszej. Wedle nowego systemu – nie wiadomo. Rząd mówi o poprawie sytuacji tych kobiet, które dziś otrzymują najniższe emerytury. Organizacje lewicowe wykazują, że zapowiadana poprawa losu ma dotyczyć 25 proc. emerytek i może oznaczać pogorszenie sytuacji pozostałych 75 proc. Rząd zapowiada jakąś formę suplementowania emerytur od pierwszego dziecka i prawo do emerytury rodzinnej dla matek trojga i więcej dzieci. Ale premier przyobiecał też indeksowanie emerytur od wysokości wynagrodzeń, a te nawet we Francji są nadal bardzo nierówne, nie wspominając o różnych trajektoriach karier kobiet i mężczyzn.

Innymi słowy, Philippe nie rozwiał zbyt wielu wątpliwości. Poza jedną, być może kluczową. W referendach za strajkiem opowiedziała się rekordowa liczba funkcjonariuszy publicznych – tak wysoka, że mogłoby się to skończyć paraliżem instytucji państwowych. Urzędnicy dostali więc jasny komunikat, że rząd o nich zadba: inaczej niż do tej pory nie tylko będą cieszyć się korzystnym przeliczeniem punktów (mówił wręcz o rozszerzeniu na nich oceny „szkodliwości”), ale także do podstawy wynagrodzenia przeliczanego na punkty dodawane im będą dodatki i premie. Choć nie jest to rozwiązanie idealne, dla urzędników zapowiada się na całkiem korzystne.

Strajkujące święta

Związki zawodowe są oburzone i nie widzą przesłanek do zakończenia strajku. Policjanci nie dostrzegli „żadnego postępu” w przemówieniu premiera i będą chcieli „zaostrzyć” mobilizację. Kolejarze chcą „wzmocnienia metod strajkowych”. Nawet chadecka centrala CFDT mówi o „przekroczeniu czerwonej linii”. CFDT co prawda nie lubi się spierać z rządem, a i projekt systemu uniwersalnego raczej im się podoba. Jednak „wiek równowagi” uznają za zdradę obietnic wyborczych i ustaleń rządu Macrona z partnerami społecznymi. Bardzo niezadowoleni są nauczyciele: „Pan premier potwierdził założenia projektu, a my wciąż nie wiemy, co się nam proponuje w zamian za odejście od naliczania emerytur funkcjonariuszy publicznych od sześciu ostatnich miesięcy pracy. Wiemy tylko, że trzeba będzie pracować dłużej, i to dla nas oznacza »nie«”.

Jednocześnie ekonomiści wskazują na być może największe zagrożenie ze strony rządowego projektu. W apelu opublikowanym na łamach „Le Monde” zwracają uwagę, że… rząd nie wyjaśnił, w jaki sposób punkty będą przeliczane w kolejnych latach na pieniądze. Nie słychać nic o powołaniu jakiejkolwiek specjalnej, niezależnej instytucji, która zajmowałaby się indeksowaniem emerytur, nie ma założenia o stałym udziale emerytur w PKB ani żadnego innego mechanizmu, który stałby na straży praw obywateli wobec wiecznie szukającego oszczędności rządu.

Dodajmy, że kolejne rządy we Francji cieszą się coraz niższą sympatią i zaufaniem, a doświadczenie kryzysu z 2008 r. dodatkowo każe ludziom dmuchać na zimne. Zapowiedzi trwałej mobilizacji cieszą się sporą sympatią społeczną. Wygląda na to, że Francuzi będą mieli bardzo strajkujące święta.