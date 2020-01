Spotkanie antykryzysowe. O czym Merkel rozmawiała z Putinem

Angela Merkel i Władimir Putin rozmawiali przez cztery godziny. Co ustalili?

W sobotę w moskiewskim Kremlu odbyło się prawie czterogodzinne spotkanie Władimira Putina i Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec przyjęła zaproszenie i po raz pierwszy od prawie pięciu lat odwiedziła Moskwę, by przeprowadzić, jak to określiły niemieckie media, „rozmowy antykryzysowe”. Tematy do omówienia? Eskalacja sytuacji w Iranie, konflikty w Libii i Syrii, konflikt na Ukrainie i gazociąg Nord Stream 2. Jego budowa pod koniec grudnia, wskutek amerykańskich sankcji, została przerwana. Podczas konferencji prasowej obie strony określiły spotkanie jako „produktywne”. Merkel dodała: „Lepiej rozmawiać ze sobą niż o sobie”.

Merkel przyjechała na poważną rozmowę

Putin i Merkel spotykają się przy okazji politycznych wydarzeń w różnych krajach i formatach. Tym razem kanclerz Niemiec przyjechała do Moskwy, by przeprowadzić z Putinem „poważną rozmowę”. Spotkanie zapowiedziano w chwili eskalacji napięcia na linii Berlin–Moskwa m.in. w związku z grudniowym odesłaniem z Niemiec dwóch rosyjskich dyplomatów (niemiecka prokuratura oskarżyła rosyjskie służby specjalne o zabójstwo „wroga Kremla” – Zelimchana Changoszwilego).

Kreml nie pozostał dłużny i odesłał z Rosji dwóch niemieckich dyplomatów. Tuż przed wizytą Merkel sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta (wpłynął na to szereg ostatnich wydarzeń, takich jak likwidacja irańskiego gen. Kasima Sulejmaniego przez USA, atak Iranu na bazę USA w Iraku, „nieintencjonalne” zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego).

Nord Stream 2

Jednym z głównych i kluczowych dla Kremla powodów spotkania była kwestia Nord Stream 2. Niemcy są jednym z nielicznych krajów wspierających projekt budowy gazociągu w Europie (w przeciwieństwie do USA, Ukrainy, Polski, Litwy czy Łotwy, starających się nie dopuścić do „zwiększenia i tak już dużej zależności Europy od rosyjskiego gazu”). Włączenie sankcji wobec Nord Stream 2 spotkało się z krytyką Niemiec. Z rozmowy Putina i Merkel wynika, że Rosja może liczyć na pomoc w realizacji projektu.

Putin zapewnił, że Nord Stream 2 zostanie ukończony najwyżej z kilkumiesięcznym opóźnieniem i oddany do użytku pod koniec 2020 r. lub w pierwszych miesiącach 2021. Angela Merkel jeszcze raz podkreśliła, że jest przeciwna sankcjom narzuconym przez USA.

Libia

W sprawie konfliktu w Libii Putin znów zapewnił, że Rosja nie jest jego stroną: „Jeżeli nawet są tam obywatele Rosji, to nie reprezentują interesów państwa”. Prezydent omówił z Merkel efekty swoich ostatnich rozmów z Erdoğanem na temat uregulowania sytuacji w regionie. W odpowiedzi na apel prezydentów Rosji i Turcji 12 stycznia, decyzją libijskiego rządu, o północy doszło do zawieszenia broni. Nastąpiło to w kilka godzin po ogłoszeniu przez gen. Chalifę Haftara zaprzestania wrogich działań przeciw siłom rządowym. Merkel zapowiedziała z kolei konferencję, która ma się odbyć w Berlinie pod szyldem ONZ i której zadaniem będzie wypracowanie strategii „osiągnięcia pokoju”.

Iran

Zarówno Putin, jak i Merkel podkreślili, jak ważne jest, aby Iran stosował się do ograniczeń wynikających z porozumienia nuklearnego „Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachować to porozumienie. Niemcy są przekonane, że Iran nie powinien posiadać broni nuklearnej” – mówiła kanclerz Merkel, a Putin ją poparł, dodając, że to istotne „nie tylko dla regionu, ale i całego świata”.

Syria

Równie jednomyślni byli w sprawie Syrii. Putin uważa ten konflikt za możliwy do rozwiązania tylko przy pomocy „środków politycznych”. Merkel dodała, że należy postawić na negocjacje. Rosyjski prezydent podkreślił, że Syryjczycy muszą mieć możliwość decydowania o losach własnego kraju. Ma im w tym pomóc specjalnie powołany komitet konstytucyjny, pracujący obecnie nad sformułowaniem nowej konstytucji.

Ukraina

Najtrudniejsza dla obu przywódców okazała się sytuacja na Ukrainie. Putin zaapelował do Ukrainy o realizację porozumień mińskich podpisanych w 2015 r. przez Ukrainę, Rosję, Francję i Niemcy, zgodnie z którymi konflikt zbrojny na Wschodzie ma zostać rozwiązany. Spotkanie „czwórki normandzkiej” z 9 grudnia 2019 r. okazało się sukcesem tylko częściowo. „Nie mogliśmy rozwiązać wszystkich problemów, ale kontynuujemy prace” – przypomniała Merkel.

