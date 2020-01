Ruch Pięciu Gwiazd – pożegnanie z eksperymentem

Miał być nową jakością włoskiej polityki, okazał się niespójną formacją pełną wewnętrznych konfliktów. Miał jako pierwszy odpowiedzieć na prawdziwe potrzeby Włochów, skończył bez programu i bez choćby ideologicznego zarysu. Po niedzielnej upokarzającej porażce w wyborach samorządowych Ruch Pięciu Gwiazd powoli wyprowadza sztandar.

Zaczęło się – jak to często bywa w przypadku populistycznych ugrupowań – od żartów i polityki uprawianej jako performance. Beppe Grillo, telewizyjny komik o przebrzmiałej dość sławie i reputacji skandalisty, od prawie dwóch dekad przebywał na publicznym wygnaniu. Media głównego nurtu wypchnęły go na margines z powodu jego kontrowersyjnych żartów o politykach najwyższego szczebla.

Jeszcze w latach 80. regularnie brał na cel Bettino Craxiego, ówczesnego premiera Włoch i zdecydowanie najpotężniejszego człowieka w kraju. Wyśmiewał jego styl ubierania się, publicznie – choć w czasie swoich skeczy – oskarżał o korupcję i powiązania z mafią. Przegiął, kiedy Craxi wyjechał z wizytą do Chin, a Grillo w swoim programie w publicznym kanale Rai Uno zażartował, że premier nie zrozumie zasad życia w Państwie Środka. Jego zdaniem będzie się bowiem zastanawiał, kogo w Chinach można okraść, skoro mieszka tam miliard ludzi, a wszyscy są socjalistami.

Jak powstał Ruch Pięciu Gwiazd

Wrócił w 2009 r., kiedy w politykę postanowił zaangażować się osobiście. I trzeba mu przyznać, że doskonale wyczuł moment. Po południu Europy szalało tornado kryzysu finansowego, niosąc za sobą plagi upadków banków, ogromnego bezrobocia wśród młodych i ogólnego rozczarowania tradycyjną, skostniałą (we Włoszech nawet bardziej niż w innych krajach) klasą polityczną. Grillo i mediolański przedsiębiorca Gianroberto Casaleggio wyszli naprzeciw tym frustracjom, zakładając Ruch Pięciu Gwiazd.

Początkowo nikt nie traktował ich poważnie. Długo nie było wiadomo, czy naprawdę chodzi im o uprawianie twardej polityki, czy po prostu drwią ze starych, dużych partii. Sam Grillo nie pomagał w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, bo zachowywał się co najmniej niejednoznacznie. Jednego dnia ogłaszał manifest ugrupowania i zapowiadał ambicje przejęcia parlamentu, drugiego pojawiał się na plaży w adriatyckim kurorcie Rimini i pytał plażowiczów, jakie jego formacja ma zająć stanowisko w kluczowych dla przyszłości kraju kwestiach.

W miarę upływu lat Ruch zaczął się jednak konkretyzować. Budował struktury, odnosił pierwsze sukcesy polityczne. Przełom nadszedł w 2016 r., kiedy gwiaździści przejęli władzę w kilku znaczących ośrodkach miejskich. Symbolem tamtego triumfu była Virginia Raggi – wybrana na stanowisko burmistrza Rzymu jako pierwsza kobieta w historii. Populiści wygrali też wybory prezydenckie w Turynie, jednym z ważniejszych gospodarczo ośrodków na północy kraju. Ich poparcie rosło w sondażach ogólnokrajowych, co przy drastycznym spadku popularności lewicy i rządu Matteo Renziego zwiastowało całkiem realną drogę na szczyty włoskiej polityki.

Osiągnęli go prawie tak szybko, jak szybko potem z niego spadli. W 2018 r. Ruch Pięciu Gwiazd był już najszerzej popieranym ugrupowaniem w kraju. Ugrupowaniem, a nie partią – bo Grillo wciąż nalegał, by Ruch definiowano jako wyraz społecznego zrywu, a nie budowanie partyjnej hierarchii. 32,7 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych dało im 227 miejsc w Izbie Deputowanych. I choć wybory praktycznie przegrali, bo wyprzedziła ich szeroka koalicja radykalnej prawicy złożona z Ligi Matteo Salviniego, Forza Italia Silvio Berlusconiego i neofaszystowskich Braci Włoskich, to stało się jasne, że współpracownicy komika banity będą teraz naprawdę współdecydować o przyszłości Włoch.

Czytaj także: We Włoszech faszyzm wraca na ulice

Dlaczego Ruch Pięciu Gwiazd odniósł porażkę

Romantyczna historia Ruchu zatoczyła koło w ostatnich tygodniach. Koalicja z Salvinim nie wytrzymała próby czasu, lider skrajnej prawicy zerwał ją w sierpniu ubiegłego roku, szukając możliwości samodzielnego rządzenia. Kierujący Ruchem od 2017 r. Luigi Di Maio uratował rządowe posady dla gwiaździstów, wchodząc w ryzykowny alians z centrolewicową Partią Demokratyczną, tym samym unikając przyspieszonych wyborów. Te mogłyby okazać się dla populistów śmiertelne, bo ich poparcie zaczęło oscylować w granicach 15–16 proc.

Skończył się początkowy entuzjazm związany z powołaniem nowego ugrupowania, a żadna realna zmiana we włoskiej polityce nie zaszła. W dodatku – choć trzeba przyznać, że nie do końca z winy Di Maio – koalicja z Ligą nie dawała Włochom absolutnie nic, bo Salvini od początku dużo bardziej niż rządzeniem krajem był zainteresowany budowaniem własnej marki i parciem do kolejnych wyborów.

Potwierdzeniem tych kasandrycznych wizji były wczorajsze wybory samorządowe. Przeprowadzone w 8 z 20 regionów przyniosły wręcz kompromitujące wyniki dla Ruchu Pięciu Gwiazd. W bogatej prowincji Emilia Romagna na północy kraju, w której siedem lat temu formacja Di Maio przebiła się do lokalnego parlamentu, a cztery lata temu przejęła władzę w Parmie, wczoraj zdobyła zaledwie 5 proc. głosów. Równie dramatycznie było w Kalabrii, regionie uboższym, ale tradycyjnie mocno sprzyjającemu Ruchowi. Tam poparcie wyniosło 6 proc., co jak na głosowanie w swoim bastionie jest rezultatem fatalnym.

Przyczyn porażki Ruchu jest kilka. Najświeższej należy upatrywać w ubiegłotygodniowej rezygnacji Luigiego Di Maio, obecnie szefa włoskiej dyplomacji, z przewodzenia ugrupowaniu. Ale kryzys sięga głębiej – jego przywództwo od dawna było kontestowane, wielu innych kluczowych polityków Ruchu krytykowało go za koalicję z Partią Demokratyczną. Poza tym przez ponad dekadę swojego istnienia formacja nie doczekała się choćby zarysu politycznej tożsamości i ideologicznej orientacji.

Gospodarczo skakała z kwiatka na kwiatek. Domagała się ograniczenia wydatków publicznych i jednocześnie je poszerzała. Niejednoznaczna była też jej pozycja w sprawie imigrantów, których gwiaździści czasem chcieli wyrzucać z kraju, a czasem wpuszczać i pozwalać się osiedlać. Wreszcie na podatny grunt nigdy nie natrafił ich eurosceptycyzm, bo pomimo napiętych stosunków Rzymu z Brukselą Włosi wciąż nie widzą siebie poza Wspólnotą Europejską.

Wyjątkowa mobilizacja lewicy i centrum

Ruch Pięciu Gwiazd powoli zwija swój kram. Nie widać w jego szeregach pomysłu na odbicie się, a elektorat po chwilowej wierze, że inna polityka jest możliwa, zdecydowanym krokiem wraca na łono tradycyjnych formacji, zwłaszcza Partii Demokratycznej. Drugi z koalicjantów odkorkował w niedzielę szampany. Lewica obroniła „czerwoną fortecę” w Emilia Romagna przed atakiem Salviniego (51 do 45 proc. w głosowaniu na przewodniczącego lokalnych władz), nieźle spisała się też w pozostałych regionach.

Z kolei były wicepremier i lider skrajnej prawicy jest największym przegranym weekendu. Od spektakularnego zwycięstwa na północy chciał zacząć krucjatę, której zwieńczeniem byłyby przyspieszone wybory i samodzielna władza jego partii. Na razie został zatrzymany – również dzięki wyjątkowej mobilizacji wyborców lewicy i centrum. Frekwencja w Emilia Romagna była aż o 23 pkt proc. większa niż w poprzednim głosowaniu, a przyczynił się do tego ruch Sardynek – najnowszy wyraz sprzeciwu włoskiego społeczeństwa wobec radykalnej prawicy i powrotu faszyzmu do głównego nurtu polityki. Salvini na pewno nie złoży jednak broni, więc bitew do stoczenia pozostaje więcej – w tym, z czasem, również bitwę o Palazzo Chigi, siedzibę włoskiego rządu.