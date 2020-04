ROSJA: Wielka inwigilacja

Wielu Rosjan obawia się, że pandemia będzie pretekstem do wprowadzenia totalnej inwigilacji. Bo na nic innego ze strony państwa chyba już nie liczą.

Koronawirus odziera Rosjan ze złudzeń. A niektórzy z nich jeszcze całkiem niedawno wierzyli – zgodnie z oficjalną propagandą – że Rosja to państwo opiekuńcze. Gdy ekonomiści załamują ręce nad topniejącą wartością rubla i drastycznie spadającymi cenami ropy, a analitycy portalu z ofertami pracy Superjob prognozują, że na skutek epidemii tylko do końca kwietnia pracę straci ok. 33 proc. Rosjan, przedstawiciele władzy zdają się funkcjonować jakby w świecie równoległym.

Prezydent i patriarcha ze swoich luksusowych, mieniących się złotem i srebrem gabinetów (w przypadku Putina) oraz foteli mercedesów klasy S (patriarchy Cyryla) z dobrodusznymi uśmiechami apelują do obywateli, którzy właśnie potracili źródła utrzymania: „Módlcie się, z Bożą pomocą uda nam się przezwyciężyć te trudności.