Drugi lockdown. Koronawirus latem wciąż groźny

Nadejście wysokich temperatur nie powstrzymało zarazy. Covid-19 ponownie uderzył m.in. w Hiszpanii, Niemczech i Izraelu. Coraz częściej padają pytania, czy to już druga fala pandemii i czy świat kiedykolwiek wyjdzie z niej kompletnie.

Dla Hiszpanii przełomową datą w wychodzeniu z pandemicznych ograniczeń miał być 1 lipca. Tego dnia kraj miał, zgodnie z planem rządu Pedro Sancheza, otworzyć się na zagranicznych turystów. To z nich, zwłaszcza latem, na Półwyspie Iberyjskim żyją miliony mieszkańców. Sektor turystyczny odpowiada za 14,6 proc. hiszpańskiego PKB, daje zatrudnienie ponad 2,5 mln osób i plasuje kraj na drugim miejscu wśród najpopularniejszych światowych destynacji turystycznych. Aby branżę po pandemicznej stagnacji rozruszać, władze w Madrycie wpompowały w nią 4,2 mld euro w różnych pakietach stymulujących. Widać jak na dłoni, że tegoroczne lato dla Hiszpanii zapowiadało się jako „być albo nie być” dużej części społeczeństwa.

Hiszpania się otworzyła, ale koronawirus nie zniknął

Ostatecznie kraj otworzył się nawet szybciej. Już 21 czerwca odblokował połączenia lotnicze z krajami strefy Schengen. Tylko w ciągu pierwszej doby po zdjęciu ograniczeń na hiszpańskich lotniskach wylądowało 100 samolotów pasażerskich. Wielu z przybyłych do kraju obcokrajowców to właśnie pierwsi popandemiczni turyści. Sporo z nich kierowało się zwłaszcza na Baleary, gdzie władze lokalne wprowadziły pilotażowy program odmrażania turystyki i jako jedne z pierwszych zniosły obowiązkową kwarantannę dla przybyszów z zagranicy.

Mimo to obawy o bezpieczeństwo sanitarne nie znikały. Sam premier Pedro Sanchez ostrzegał, że sezon wakacyjny, choć tak ważny dla krajowej gospodarki, będzie jednocześnie testem funkcjonowania „nowej normalności” – rzeczywistości naznaczonej obowiązkowymi środkami ochrony osobistej, zreformowaną turystyką i przymusowym dystansowaniem społecznym. Hiszpania, która w pandemii ucierpiała prawie najmocniej w Europie (297 tys. zarażeń, 28 tys. zgonów), stanęła więc w wyraźnym rozkroku. Żeby uniknąć gospodarczej tragedii, musiała się otworzyć – nie tylko w turystyce, ale też w gastronomii. Był to ruch niezbędny do przetrwania, choć w każdej chwili mogący skutkować nawrotem śmiertelnie groźnej pandemii.

I choć dziś statystyki są wciąż dalekie od tych z marca czy kwietnia, coraz więcej osób zaczyna znów patrzeć na nie z niepokojem. Pandemia nie uderzyła jeszcze na nowo, ale też do końca z Hiszpanii nie zniknęła. Jak podaje tamtejsze ministerstwo zdrowia, w ubiegłym tygodniu codziennie notowano pomiędzy 200 a nawet 400 nowych potwierdzonych przypadków. Najwięcej przyrastało ich w Katalonii, gdzie w ciągu ostatnich 14 dni zachorowało ponad 1,4 tys. osób. Jak wylicza „New York Times”, do dzisiaj na Covid–19 pozytywnie zdiagnozowany został już jeden na 123 mieszkańców regionu. Niebezpiecznie rosną też liczby zakażeń w Galicji na północnym zachodzie kraju oraz w samym Madrycie, dawnym epicentrum hiszpańskiej pandemii.

Władze przywracają lockdown

Władze regionalne postanowiły nowych wybuchów zarazy nie lekceważyć i wrócić do starych metod. Lockdown przywrócony został w Galicji i Katalonii. W tym pierwszym regionie do pozostania w domach co najmniej do końca tego tygodnia zmuszono przeszło 70 tys. obywateli. Gorzej wygląda sytuacja na południowym wschodzie. Nowym ogniskiem koronawirusa jest Lleida, liczące 160 tys. mieszkańców miasto położone 160 km na zachód od Barcelony. Tzw. aktywnych przypadków Covid-19 jest tam obecnie prawie 4 tys. W całym regionie Segrià, którego Lleida jest stolicą, obowiązujący od ubiegłej soboty (4 lipca) lockdown objął już 200 tys. mieszkańców, zaś w samym mieście utworzono nowy szpital polowy.

Według wstępnych informacji podawanych przez samorząd Katalonii nowe ogniska choroby pojawiły się wśród pracowników sezonowych – imigrantów pracujących głównie przy zbiorach owoców. Tym razem kwarantanna jest, przynajmniej na razie, nieco lżejsza niż w szczycie pandemii. Mieszkańcom regionu jedynie rekomenduje się, a nie nakazuje wychodzenie z domu tylko w stanach najwyższej konieczności. Wjechać do Segrii mogą już jednak tylko osoby na stałe tam mieszkające, obowiązują też restrykcje w poruszaniu się pomiędzy miastami.

Inne państwa też muszą znów się zamrażać

Podobny problem z ogniskami pandemii na terenie dużych zakładów spożywczych mają Austriacy i Niemcy. W tym pierwszym kraju potwierdzono w niedzielę nowe przypadki koronawirusa w rzeźniach w Ried im Innkreis i Braunau przy granicy z Niemcami. Z kolei u naszych zachodnich sąsiadów koronawirusowy skandal wybuchł wcześniej w innym zakładzie przetwórstwa mięsnego, należącej do giganta spożywczego Tönnies fabryce w Rheda-Wiedenbrück w Nadrenii Północnej-Westfalii. W pewnym momencie odsetek zakażonych członków personelu wynosił tam aż 17 proc. Powodem miało być zbyt wczesne wpuszczenie zagranicznych pracowników oraz bardzo złe warunki sanitarne – zarówno względem ludzi, jak i przetwarzanego mięsa. Ostatecznie pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało tam ponad 1,5 tys. osób. Produkcja została zawieszona, a w całym regionie Nadrenii Północnej-Westfalii na powrót zamknięto szkoły i przedszkola.

Pandemia nie zwalnia też w Izraelu, gdzie w niedzielę odnotowano aż 977 nowych przypadków – najwięcej od początku zarazy. Premier Beniamin Netanjahu i minister zdrowia Yuli Edelstein są zgodni, że kraj walczy obecnie z drugą falą koronawirusa, bo nowe przypadki nie pojawiają się w konkretnych ogniskach, a rosną w miarę równomiernie we wszystkich częściach Izraela. W walkę z Covid-19 zaangażowane zostały nawet krajowe służby wywiadowcze, które w razie dalszej eskalacji pandemii mają używać danych z telefonów komórkowych obywateli do śledzenia ich i zbierania informacji na temat ich kontaktów społecznych.

Stan wyjątkowy w mieście ogłosiły również władze Belgradu. W konsekwencji zakaz wjazdu do kraju dla obywateli Serbii przynajmniej do 15 lipca wprowadzili Grecy. Koronawirus szaleje też w Lizbonie, gdzie lockdown został na nowo wprowadzony aż na 19 osiedlach. To sytuacja o tyle problematyczna, że właśnie w stolicy Portugalii 23 sierpnia odbyć ma się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pomimo wzrostu zakażeń UEFA wciąż utrzymuje, że mecz się odbędzie, choć zła sytuacja epidemiczna niemal na pewno sprawi, że do miasta przyjedzie znacznie mniej turystów, niż gromadziły finały w latach poprzednich.

Koronawirus nie odpuszcza praktycznie na całym świecie. Miejscowe powroty do przymusowej izolacji nakazały rządy w Australii i Korei Południowej. Z kolei Iran i Filipiny zmagają się właśnie teraz z najwyższymi wskaźnikami zakażeń od początku zarazy. Globalna sytuacja pandemiczna wskazuje zatem na to, że nasza „nowa normalność” oprócz maseczek i dezynfekcji rąk będzie prawdopodobnie wymagać też przyzwyczajenia się do okresowego powracania do kwarantanny – i to jeszcze przez długie lata.

