Kruche ego syna despoty. Bratanica diagnozuje Trumpa

Zdaniem Mary Trump źródeł socjopatycznego charakteru amerykańskiego prezydenta należy szukać w jego dysfunkcjonalnej rodzinie. Głównie w relacjach z ojcem.

We wtorek 14 lipca w USA ukaże się książka bratanicy prezydenta Mary Trump, której sensacyjną zawartość ujawniły już media. Autorka książki „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World′s Most Dangereous Man” (Za wiele i nigdy dość: jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie) argumentuje, że źródeł socjopatycznego charakteru Trumpa należy szukać w jego dysfunkcjonalnej rodzinie, głównie w relacjach z ojcem.