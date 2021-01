Szerpowie idą w górę

Ich kariera zaczyna się ciężko. Od dźwigania dziesiątek kilogramów na wysokościach. Ale może też zaprowadzić na szczyt ambicji i zamożności. Jeśli bogowie i pogoda pozwolą.

„Ustanowiliśmy historię dla ludzkości, dla Nepalu” – powiadomił świat „Nims” Purja 16 stycznia. On, urodzony na nepalskiej nizinie były żołnierz elitarnej jednostki Gurkhów, oraz grupa Szerpów weszli razem na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. – To moment dumy. Wszystkie nasze góry zostały najpierw zdobyte przez obcokrajowców, dlatego byliśmy zdeterminowani, aby tej zimy wejść na K2 – mówił Mingma Gyalje Sherpa, szef agencji Seven Summits Treks organizującej komercyjne wejścia.