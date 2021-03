FRANCJA: Nowe pokolenie wstrząsa światem baletu

Autobiografia pierwszego tancerza Francji wywołała dyskusje o stanie francuskiej merytokracji. Hugo Marchand jest jej najwyższym osiągnięciem. Ale czy też wyrzutem?

Tu jako 17-latek, z Alice Catonnet, w „Szkicach baletowych”. Po morderczym egzaminie trafił prosto do opery.

To zjawiskowy artysta, rzadki ptak – mówią znawcy baletu. Hugo Marchand, gwiazda opery paryskiej, 27-letni tancerz, opublikował właśnie książkę pod tytułem „Dancer” (Tańczyć). Narobił sporo szumu we Francji i na świecie. To książka nie tyle o sztuce baletu, dyscyplinie elitarnej i trudnej, ile o wysiłku i karierze. Raczej dla czytelnika, który nigdy w operze nie był. Ale „Dancer” opowiada też o czymś więcej – o regułach życia i o przemianach współczesnej Francji, nie tylko artystycznej.