Komu dać superbroń? Kłótnia amerykańskich generałów

Kto ma zyskać najszybsze hipersoniczne rakiety w armii? Piechota, lotnictwo, marynarka czy marines? Awanturę o to toczą właśnie amerykańscy generałowie. Tymczasem Chiny i Rosja na razie w tej bitwie wygrywają.

„Rakiety dalekiego zasięgu w wojskach lądowych? To głupi pomysł” – tak bezceremonialnie pewien generał lotnictwa rozprawił się z jednym z najważniejszych pomysłów modernizacyjnych US Army. Zrobił to publicznie i z miejsca wywołał konsternację. Wyżsi rangą wojskowi za kulisami potrafią bezpardonowo walczyć o pieniądze i wpływy, ale na zewnątrz starają się trzymać fason i udają jedność. Dla ratowania wizerunku armia lądowa i siły powietrzne zaaranżowały „okrągły stół” i wysłały serię wypowiedzi łagodzących.