UE sceptyczna wobec uchylania patentów szczepionkowych

Unia Europejska wytyka Ameryce, że nie eksportuje szczepionek, a teraz tylko tanim kosztem reperuje wizerunek kraju, który w środku pandemii zakazał ich wywozu nawet do Kanady i Meksyku.

W sobotę zakończył się szczyt UE w Porto, zorganizowany przez portugalską prezydencję w Radzie UE. Choć jego głównym tematem miała być obrona europejskiego modelu socjalnego, to niedawny pomysł administracji Joe Bidena szybko wymusił dyskusję przywódców unijnych o patentach szczepionkowych. Unia w tej dziedzinie jest reprezentowana na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Komisję Europejską, która dysponuje głosami 27 krajów Unii po uprzednim upoważnieniu jej przez Radę UE – w praktyce na zasadzie jednomyślności, choć formalnie wystarczyłoby głosowanie większościowe 27 ministrów Unii.

UE dystansuje się od pomysłu Bidena

Stany Zjednoczone na razie nie przedstawiły żadnych szczegółów swej propozycji, choć reguły WTO przewidują kilka form ograniczania ochrony patentowej. „Rezygnacja z ochrony własności intelektualnej wobec szczepionek na covid na krótką metę nie jest żadnym cudownym środkiem. Jesteśmy jednak gotowi do rozmów, gdy tylko zostanie przedłożona konkretna propozycja. Ale wszyscy zgadzamy się, że na teraz musimy zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie” – mówił Charles Michel, szef Rady Europejskiej, sygnalizując po obradach w Porto wielki dystans UE wobec pomysłu Bidena.

Kanclerz Angela Merkel (była jednym z trojga przywódców, którzy nie przylecieli na szczyt, lecz łączyli się telekonferencyjnie) wypowiedziała się przeciw pomysłowi Bidena jeszcze przed spotkaniem w Porto, ale przykładowo premier Mateusz Morawiecki już w marcu popierał przymusowe licencjonowanie produkcji szczepionek, co jest jedną z form ograniczenia ochrony patentowej. Jednak teraz Unia dość zgodnie podkreśla, że ewentualne zniesienie ochrony patentowej na szczepionki covidowe nie przyniosłoby zmiany w najbliższym roku, półtora. „To wszystko ładnie brzmi, ale przecież nie dałoby się wyprodukować teraz miliardów szczepionek na covid dla Afryki i Ameryki Płd.” – uważa holenderski premier Mark Rutte.



Podczas regularnych narad WTO w spawie covid w Genewie nikt dotąd – jak wyjaśnia jeden z urzędników UE – nie przedstawił poważnych argumentów na to, że obecnie hamulcem są patenty. Są nim natomiast ograniczone zdolności produkcyjne, w których rozkręcaniu trzeba pomagać biedniejszej części świata. „Jaki jest teraz prawdziwy problem? Tak naprawdę nie chodzi o własność intelektualną. Można przekazać własność intelektualną laboratoriom, które i tak nie będą potrafiły wytwarzać szczepionek. Dzisiaj Anglosasi blokują wiele tych składników i szczepionek. I to jest problem!” – powiedział prezydent Emmanuel Macron w Porto.

Zarzuty o „tanie bohaterstwo” wobec Amerykanów

Obecne reguły WTO co do ograniczania ochrony patentowej produktów medycznych nie umożliwiają przymusowego transferu technologii oraz know-how, co musiałoby polegać na wymuszaniu na koncernach prowadzenia szkoleń u nowych producentów bądź na ich częściowym wywłaszczaniu. Tego Amerykanie nie proponują. Tymczasem nawet Pfizerowi zajęło około połowy roku opracowanie sposobu masowej produkcji szczepionek opartych na technologii BioNTechu.

Podczas szczytu w Porto część przywódców miała – wedle przecieków – zarzucać Amerykanom „tanie bohaterstwo”, a unikanie palącego problemu, którym jest faktyczny zakaz eksportu szczepionek (oraz składników do ich produkcji) z USA. Unia dotąd wyeksportowała ponad 200 mln dawek szczepionek (mniej więcej tyle samo dostarczono krajom Unii), a Amerykanie i Brytyjczycy – na różne prawne lub kontraktowe sposoby – blokują wywóz niemal całej produkcji ze swego terytorium. Dlatego nawet Kanada czy Meksyk, bezpośredni sąsiedzi USA, szczepią się przede wszystkim dawkami importowanymi z UE.



Polska i Węgry przeciwko zapisowi o „równości płci”

„Potwierdzamy nasze zobowiązanie do pracy na rzecz Europy socjalnej. W miarę, jak Europa stopniowo wychodzi z pandemii, priorytetem będzie przejście od ochrony do tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości miejsc pracy, w których małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne) odgrywają kluczową rolę” – głosi przyjęta dziś unijna Deklaracja z Porto. Unijni przywódcy potwierdzili, że UE powinna dążyć do zwiększenia odsetka zatrudnionych wśród mieszkańców UE (w wieku od 20 do 64 lat) do 78 z 73 proc. w 2019 r. Ma też wyciągnąć 15 mln ludzi z grupy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (teraz to 91 mln ludzi w całej UE), a ponadto oferować szkolenia dla co najmniej 60 proc. dorosłych pragnących się odnaleźć np. w gospodarce cyfrowej.

Polska i Węgry doprowadziły do wykreślenia z Deklaracji w Porto zapisu o „gender equality”, czyli o „równości płci” z użyciem słowa „gender”, które oznacza również płeć społeczno-kulturową. Polska od kilku lat regularnie zabiega o wycinanie „gender” z tekstów unijnych i zastępowanie go przez „równość kobiet i mężczyzn” lub – jak w Deklaracji z Porto – po prostu „równością każdej osoby”. Polska i węgierska, a czasem także bułgarska dyplomacja przekonują, że skoro unijne traktaty mówią o „równości kobiet i mężczyzn”, to Unia nie powinna rozszerzać swego języka równościowego o „gender equality”. Kontekstem tych sporów są prawa ludzi LGBT+.

