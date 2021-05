Piekło spadających rakiet

Nie ma znaczenia, kto zaczął tym razem. Nic się nie zmieni, dopóki „Izrael ma pełne prawo do samoobrony” przed własnymi arabskimi obywatelami.

Palestyńscy demonstranci szukali schronienia na terenie meczetu Al-Aksa, ale izraelska policja wdarła się do środka i użyła gazu łzawiącego.

Lokalny spór o nieruchomość między prywatnymi podmiotami został przez palestyńskich terrorystów rozdmuchany do rozmiarów ogólnonarodowych i wykorzystany, żeby podburzać do przemocy” – czytamy w oświadczeniu, które rząd Izraela wydał 7 maja. Tydzień później, kiedy zamykaliśmy ten numer POLITYKI, obie strony konfliktu odpalały na siebie setki rakiet, samoloty pasażerskie lecące do Tel Awiwu zawracały, w izraelskich miastach trwały walki uliczne między Żydami i Arabami. A wszystko z powodu kilku domów w dzielnicy Szejk Dżarrah w Jerozolimie.