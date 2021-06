Władimir Miłow, współpracownik Nawalnego: Putin nie ma już królików

Rozmowa z Władimirem Miłowem, rosyjskim opozycjonistą i współpracownikiem Aleksieja Nawalnego, o tym, jak myśli władza na Kremlu. I czego się boi.

PAWEŁ RESZKA: – Jak to jest opuszczać kraj, wiedząc, że może na zawsze?

WŁADIMIR MIŁOW: – Lepiej nie myśleć, co będzie dalej – od tego można tylko zwariować. Walczymy z polityczną mafią, w Rosji mogą za to nawet zabić. Często rozmawialiśmy o tym z Borysem Niemcowem, gdy jeszcze żył.

Co pan myślał, wyjeżdżając?

Że chcę wrócić.

Wyjechał pan, bo?

Aresztowanie było kwestią dni. Bardziej przydam się za granicą.