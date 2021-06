Dramatyczne sceny na Euro 2020. Christian Eriksen reanimowany

To był drugi mecz w grupie B Euro 2020: między reprezentacjami Danii i Finlandii, który został gwałtownie przerwany w 43. minucie. Jedna z największych gwiazd duńskiej piłki nożnej, zawodnik Interu Mediolan Christian Eriksen, nagle upadł na murawę (nie był faulowany).

Lekarze wbiegli na boisko, zawodnik był reanimowany. Piłkarze mieli łzy w oczach, zasłaniali rękoma twarze, byli przerażeni. Akcja ratunkowa trwała długo, ostatecznie Eriksen na noszach, osłaniany przez kolegów i służby medyczne, został zniesiony z murawy.

Oficjalnie poinformowano o przerwaniu meczu. Wciąż nie było informacji o stanie zdrowia reprezentanta Danii. Po dłuższej chwili nadeszła nieoficjalna wiadomość, że doznał na boisku ataku serca, ale lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe (podała ją m.in. duńska telewizja DR1). Potem pojawiały się kolejne informacje: że odzyskał przytomność i został przewieziony karetką do szpitala. Na Twittera trafiały zdjęcia, na których piłkarz na noszach jest świadomy i ma uniesioną głowę.

Po potwierdzeniu, że stan zdrowia Eriksena jest stabilny UEFA zdecydowała, że mecz zostanie dokończony.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.