Tylko Budapeszt

Liberalna stolica Węgier to element pod wieloma względami nieprzystający do państwa Viktora Orbána. Ale to właśnie z Budapesztu może wyjść jego następca.

Czy trudno rządzi się Budapesztem? Gábor Demszky głęboko wzdycha. – Burmistrz wielkiego miasta musi wiedzieć, czego nie wie. A praktycznie nie wie nic. Ale kluczem są ludzie wokół ciebie. Jesteś tak dobry jak twój team – mówi ten działacz opozycji demokratycznej i pierwszy po upadku komunizmu burmistrz Budapesztu (1990–2010). Prawie 2 mln mieszkańców, w tym silna społeczność żydowska, 23 dzielnice (każda z własnym samorządem), cztery linie metra, liczne zabytki – złośliwi mówią, że cały Budapeszt jest zabytkiem – i wreszcie konieczność układania się z często nieprzyjaznym rządem centralnym.