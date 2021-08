Biden odmówił Europie. Na ewakuację z Kabulu został tydzień

Podczas obrad G7 Europejczycy nie uzyskali od Joe Bidena obietnicy przedłużenia ochrony wojsk USA dla ewakuacji z lotniska w Kabulu. UE zapowiada mocne zabezpieczenie swych granic.

We wtorek zakończyły się telekonferencyjne obrady przywódców grupy G7 (w tym roku kierują nią Brytyjczycy) poświęcone sytuacji w Afganistanie. Jednym z priorytetów Borisa Johnsona, Angeli Merkel oraz Emmanuela Macrona było przekonanie Stanów, by odroczyć poza wyznaczony 31 sierpnia operację ochranianej przez wojska USA ewakuacji zachodnich obywateli i Afgańczyków zagrożonych przez talibów.

Czy Biden im odmówił? Oficjalnie tego nie powiedziano, ale z Waszyngtonu już od rana płynęły sygnały, że dla USA wyznaczona data wycofania wojsk, w tym z lotniska w Kabulu, jest nie do zmiany.

Jak UE chce wesprzeć Afgańczyków

UE w najbliższy czwartek i piątek będzie obradować w Brukseli w sprawie wydarzeń w Afganistanie i ich konsekwencji. To wstęp do nadzwyczajnego posiedzenia szefów MSW, które zwoła słoweńska prezydencja w Radzie UE. Na stole leży głównie finansowe wsparcie dla krajów sąsiadujących z Afganistanem (Pakistanu czy Iranu), do których będą trafiać uchodźcy, a także operacja przesiedlenia ich z regionów graniczących z Afganistanem do państw UE. „Pracujemy nad wsparciem finansowym dla krajów Unii gotowych do przesiedleń” – powiedziała dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Podkreśliła, że będzie to akcja dobrowolna. Clement Beaune, francuski minister ds. UE, w dzisiejszym wywiadzie dla „Le Monde” przyznaje, że uzyskanie konsensusu 27 krajów byłoby trudne i dla Paryża priorytetem jest wypracowanie wspólnego planu przede wszystkim z Berlinem. Niewykluczone, że akcji przesiedleń z oenzetowskich obozów dla uchodźców do UE zacznie domagać się Turcja, do której trafia wielu Afgańczyków.

Bruksela dąży do podziału ciężarów w ramach „Forum na rzecz przesiedleń” m.in. z udziałem USA, ONZ, Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Von der Leyen zapowiedziała zwiększenie pomocy humanitarnej Unii dla Afgańczyków czterokrotnie, do ponad 200 mln euro w 2021 r. Oraz zamrożenie miliarda euro pomocy rozwojowej dla Kabulu.

Co z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy?

„Nie pozwólmy na powstanie nowego rynku dla przemytników ludzi. Jesteśmy zdeterminowani, by przepływy migracyjne utrzymać pod kontrolą, a nasze granice pod ochroną” – oświadczył Charles Michel po zakończeniu obrad G7.

Kilka godzin wcześniej rzecznik Komisji Europejskiej uchylił się od komentowania sytuacji na granicy między Polską i Białorusią. Ogólnikowo podkreślił potrzebę przeciwstawiania się nielegalnej migracji, jak i wymóg poszanowania prawa humanitarnego i dostępu do procedury azylowej. „Śledzimy wydarzenia na granicy między Polską i Białorusią” – zapewnił Christian Wigand.

