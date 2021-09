Niezbyt jasne jest, jakich Niemiec chce wyborca? Wydaje się, że po 16 latach rządów Angeli Merkel Niemcy chcą zmiany.

Niemcy wybrali. Choć jeszcze nie wiadomo, co i kogo. Nominalnie wygrała SPD i Olaf Scholz – socjaldemokratyczny minister finansów w ostatnim rządzie Angeli Merkel i teraz kandydat na kanclerza. 25,7 proc. to wprawdzie o 5,2 pkt proc. więcej niż w 2017 r. (choć na pełne dane trzeba będzie poczekać do policzenia głosów pocztowych), niemniej to nadal tylko smutny cień tych niebotycznych triumfów z lat 1972 i 1998, gdy SPD zgarniała ponad 40 proc. Jeszcze gorzej wypadła chadecja. Po 16 latach rządów „cesarzowej Europy”.