Czy nowy premier Japonii odważy się zadrzeć z Chinami?

Japonia ma papiery na mocarstwo, ale ze względu na wojenną przeszłość wciąż zmaga się z dylematem, na ile mocarstwowym podnietom może pozwolić się odrodzić. Przed nowym szefem rządu w Tokio wiele wyzwań.

Japonia będzie miała nowego premiera, w historii kraju będzie to setna misja szefa rządu. 4 października powinien zostać nim Fumio Kishida, wcześniej wybrany na przywódcę rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, co wobec sporej przewagi LDP w parlamencie przekłada się na niemal automatyczne przyklepanie premierostwa. Wiadomo, czym Kishida się zajmie na starcie, ma zadanie wygrać wybory do Izby Reprezentantów, które muszą odbyć się góra pod koniec listopada, niewykluczone jest nawet głosowanie jeszcze w październiku.

Japonia potrzebuje kogoś więcej niż biurokraty

Sondaże są dla LDP łaskawe. Raz, że LDP jest partią władzy, w ciągu 65 lat działalności nie rządziła tylko krótko w latach 90. i chwilę mniej więcej dekadę temu. Po drugie, dopiero co zrezygnował niepopularny dotychczasowy przywódca partyjny i premier. Yoshihide Suga na obu stanowiskach wytrwał nieco ponad rok, zresztą funkcje pełnił awaryjnie, objął je, gdy poprzedni charyzmatyczny premier i lider partii Shinzō Abe ustąpił z powodów zdrowotnych.

Suga, wcześniej kierujący kancelarią Abego, miał zadanie niewdzięczne. Zmagał się z pandemią i przełożonymi na ten rok igrzyskami letniej olimpiady, niechcianymi przez rodaków, którzy najchętniej pozbyliby się imprezy. Niezależnie od ciekawych wyników sportowych uznanej za klapę imprezy – Japonia zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej – bo rywalizowano przy pustych trybunach. Odejście Sugi podniosło słupki poparcia i przypomniało, że partia potrzebuje na czele kogoś więcej niż jedynie obowiązkowego biurokraty deklarującego kontynuację linii byłego przełożonego.

Żona premiera w fartuszku

LDP nie odważyła się na żadne eksperymenty. O przywództwo ubiegały się dwie kobiety, jednak jak zwykle wybrano mężczyznę, zresztą wyciętego jak spod partyjnej sztancy. Zgodna z tradycją jest więc płeć, wiek (64 lata), pochodzenie z rodziny politycznej, w tym przypadku trzech pokoleń parlamentarzystów. Kobiety nie miały w takiej rywalizacji czego szukać, także dlatego że wyłonienie szefa to m.in. rezultat wewnątrzpartyjnych układanek, w tym z weteranami ugrupowania, jeszcze bardziej konserwatywnymi niż program LDP. Aczkolwiek Kishidzie nadal wypomina się fatalnie przyjęte przez internatów zdjęcie, które opublikował we wrześniu zeszłego roku, gdy też walczył o przywództwo w partii. Przedstawiało ubraną w kuchenny fartuch jego żonę przy podawaniu mu obiadu.

Dziękując za wybór, Kishida powiedział, że umie rozmawiać z ludźmi i chce ich słuchać. To ma być jego sposób na wybicie się z jednorodnej masy polityków LDP i na zdystansowanie się od kostycznego, unikającego kontaktu z obywatelami Sugi. Kishida powtarza, że uwagi przekazywane przez spotkane osoby zapisuje w specjalnych zeszytach, które zresztą nazywał swoimi największymi skarbami.

Czytaj także: Era „pięknej harmonii”. Japonia ma nowego cesarza

Dzieciństwo spędzone w Ameryce

Do najwyższych stanowisk szykował się od lat. Rekordowo długo kierował japońską dyplomacją. Gdzie indziej niespełna pięć lat w jednym ministerialnym fotelu nie robi wrażenia, ale w Japonii rotacja jest wielka, mówi się w tym przypadku o obrotowych drzwiach, bo na pełnieniu funkcji spędza się tyle czasu, ile zajmuje przejście przez taki kołowrotek, a w kolejnych przedziałach drzwi widać już następców.

Wśród prognoz na jego premierostwo są i takie, że wahnie konserwatywną LDP nieco w lewo, czyli trochę w stronę politycznego centrum. Kishida lubi odwoływać się do dzieciństwa spędzonego w Nowym Jorku. Ważną lekcją miały być różnorodnie etniczne szkoły, sympatia, jaką Ameryka okazywała Japończykom mimo niedawnej wojny, ale także trudne momenty, jak ten, gdy kolega z klasy nie chciał trzymać małego Fumio za rękę podczas szkolnej wycieczki.

Czytaj też: Japończycy mają sposób na zatrudnienie sparaliżowanych

Czy Kishida zadrze z Chinami?

Jak każdy japoński przywódca ostatnich dekad Kishida nie ucieknie przed kilkoma kluczowymi wyzwaniami. Trzecia gospodarka świata nie umie wygrzebać się z kłopotów związanych ze starzejącym społeczeństwem. Nie ma dobrego przepisu na odzyskanie globalnego prymatu technologicznego, teraz konkurencją są już nie tylko USA, Europa czy Korea Płd., ale także Chiny i za chwilę pewnie Indie. Wreszcie jest wielki pakiet problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym określeniu na ile Chiny są zagrożeniem i jaka głębokość sojuszu z USA jest najbardziej opłacalna.

Związki z Chinami to z jednej strony obawy, z drugiej ścisła kooperacja gospodarcza, jedna piąta japońskiego eksportu, zwłaszcza wysokich technologii, wędruje właśnie do Chin. W Kishidzie widzi się więc krytyka chińskiego autorytaryzmu, ale stanowisko LDP nie przełożyło się dotąd na poważne – z wyjątkiem zbrojeń Japonii – zadrażnienia z chińskimi komunistami. Nie można jednak wykluczyć, że postawa będzie bardziej jastrzębia, zwłaszcza gdy do głosu dojadą prawicowe frakcje partii.

Czytaj także: Japoński ruch hakersko-obywatelski a katastrofa w Fukuszimie

Rząd przeprosił za zbrodnie wojenne

Japonia ma papiery na mocarstwo, ale ze względu na wojenną przeszłość wciąż zmaga się z dylematem, na ile mocarstwowym podnietom może pozwolić się odrodzić. Abe – głównie pod wpływem działań Chin, sięgających po sporne obszary mórz – parł do remilitaryzacji, co przy okazji oznaczało także wybielanie pamięci o zbrodniarzy wojennych, to konsekwencja braku azjatyckiego odpowiednika procesu w Norymberdze. Przy czym będąc ministrem u Abego Kishida zdołał ściągnąć amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę do swojego okręgu w Hiroszimie.

Doprowadził też do zawarcia japońsko-południowokoreańskiej ugody w sprawie niewolnic seksualnych japońskiej armii, kwestii długo głęboko różniącej Tokio i Seul. W czasie wojny było ich ponad 200 tys., w 2015 r., gdy ustalono zasady umowy, zostało 46. Rząd japoński wziął na siebie pełną odpowiedzialność za tę zbrodnię, przeprosił (poprzedni gabinet Abego rzecz nie tylko ignorował, ale starał się dowodzić, że takiego procederu cesarska armia się nie dopuszczała) i przekazał równowartość ponad 8 mln dol. na fundusz, z którego miano pomagać kobietom pozostałym przy życiu.

Czytaj też: Jacy tak naprawdę są Japończycy?

Marzenia o nowej formie kapitalizmu

Na razie Kishida obiecuje miliardy na rozruszanie gospodarki po pandemii, utrzymanie kursu w gospodarce, jeszcze spod znaku Abego, nazywanej w związku z tym abenomiką, która ma pomóc wygrzebać się z wieloletniej deflacji. Ma też ochotę na własne pomysły, marzy mu się nowa forma kapitalizmu, powrót do sukcesów z lat 60., zwłaszcza pełniejszej redystrybucji, teraz niesprawiedliwej, a która powinna przyczynić się do odbudowania szerokiej klasy średniej. Obrotowe drzwi będą musiały się wolno kręcić, jeśli Kishida miałby w ogóle spróbować wprowadzić w życie swe zapowiedzi.