Polska sama nie da rady. Zachodnie media o kryzysie na granicy

Temat wczorajszej eskalacji wokół przejścia w Kuźnicy Białostockiej od razu pojawił się w zagranicznych mediach. Oprócz relacji z samej granicy niczym refren powtarza się pytanie: dlaczego Polska chce kryzys rozwiązać sama?

Od cytatu z ministra obrony Mariusza Błaszczaka, zapewniającego o gotowości polskich służb do ochrony granic, zaczyna swój materiał z Podlasia włoska telewizja publiczna RAI. I zwraca uwagę na wojenną retorykę PiS – zdaniem polityków tej ekipy na wschodniej granicy dochodzi już do „regularnej bitwy”, a zwiezienie przez reżim Łukaszenki w tę strefę setek nowych migrantów jest przejawem „wojny hybrydowej”.

RAI dodaje, że na obszarze przygranicznym już teraz stacjonuje 12 tys. polskich żołnierzy. Choć nie da się ukryć, że eskalacja jest celowym działaniem białoruskich władz, próbujących zdestabilizować sytuację w regionie i być może doprowadzić do jakiejś konfrontacji, to ciężko jednoznacznie ustalić, co się dzieje – również dlatego, że wprowadzony przez PiS stan wyjątkowy uniemożliwia tutaj pracę dziennikarzy.

Włoska telewizja cytuje m.in. rosyjską agencję informacyjną Ria Novosti; według jej doniesień polscy pogranicznicy użyli gazu łzawiącego wobec migrantów próbujących przejść przez zaporę, która zresztą przecieka już co najmniej w kilku punktach. Stacja wpisuje te wydarzenia w kontekst europejski i ogólnoświatowy. Cytuje szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która zapowiedziała kolejne sankcje wobec reżimu Łukaszenki i podkreśliła, że jego politykę krytykują rządy w Berlinie i Waszyngtonie.

Czytaj też: Jak działa białoruska propaganda

Polska boi się agresji zbrojnej

Agencja Reutera podkreśla z kolei, że polski rząd szykuje się na dalszą eskalację kryzysu. Wokół Kuźnicy Białostockiej jest 3–4 tys. migrantów, ale według informacji podawanych przez Warszawę minimum kolejne 10 tys. jest w drodze i może próbować przekroczyć granicę w najbliższych dniach. Już teraz dochodzi tam do licznych incydentów – nagrania udostępnione przez polski resort obrony i białoruskie opozycyjne media pokazują migrantów z nożycami do cięcia drutu kolczastego, trzymających ścięte lżejsze drzewa i duże gałęzie, za pomocą których chcą sforsować polską zaporę. Agencja dodaje, że takie problemy mogą się rozlać w całym regionie – Litwa już mobilizuje dodatkowe oddziały wojska i wysyła je na obszary przygraniczne, a władze Łotwy i Estonii dołączyły do chóru międzynarodowych apeli o nałożenie nowych sankcji na Łukaszenkę.

O „polskim strachu przed zbrojną eskalacją” na granicy pisze z kolei brytyjska BBC. Oprócz obszernej fotorelacji z Kuźnicy Białostockiej stacja zamieszcza m.in. wypowiedź członka rodziny jednego z migrantów przebywających na pograniczu. Barwa Nusreddine Ahmed, Irakijczyk, którego brat jest wśród 4 tys. osób koczujących wzdłuż drutu kolczastego, informuje, że wprawdzie ruch w kierunku granicy właśnie 8 listopada koordynowali sami migranci za pomocą mediów społecznościowych, to pchały ich ku temu władze Białorusi.

W Mińsku tysiące przybyszów, głównie z Bliskiego Wschodu, koczują w miejskich parkach; mają zakaz wstępu do centrów handlowych i niektórych budynków. Jak dodaje Ahmed, ludzie przy granicy „wiedzą, że są wykorzystywani [przez Łukaszenkę], ale nie mają wyboru”, więc idą w kierunku Unii Europejskiej. Zdaniem polskich władz taktyka białoruskiego reżimu jest bardzo prosta, a migranci są w niej używani jako żywe tarcze. Możliwe, że w najbliższym czasie sytuacja jeszcze się zaogni, niewykluczona jest zbrojna konfrontacja, incydent z użyciem broni sprowokowany przez Białorusinów – co w tej chwili, zdaniem BBC, wydaje się najbardziej ryzykownym scenariuszem. A Warszawa poważnie bierze go pod uwagę.

Czytaj też: Spotkanie w mroku. Czy polski patrol natknął się na specnaz?

Warszawa nie chce unijnej pomocy

Associated Press uspokaja natomiast, pisząc, że noc w Kuźnicy Białostockiej przebiegła relatywnie spokojnie, a polskie władze są przekonane, że sytuacja została na razie opanowana. Agencja zauważa jednak, że Unia Europejska chce pomóc, jednak Warszawa konsekwentnie odmawia pomocy. Bruksela angażuje się zresztą coraz aktywniej w sytuację na polsko-białoruskim pograniczu. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas udadzą się na Bliski Wschód, do krajów, z których na Białoruś trafia najwięcej migrantów, w celu podjęcia rozmów z lokalnymi władzami i rozpoczęcia nowej kampanii informacyjnej – zdaniem brukselskich urzędników mieszkańcy tych krajów muszą zostać wiedzieć, że wyjazd na Białoruś to „pułapka”, a oni sami mogą zostać wykorzystani przez reżim w celach politycznych. AP zauważa ponadto, że pozycja Polski w tym kryzysie jest trudna do zinterpretowania.

Z jednej bowiem strony stanowisko polskich władz podziela cała Zjednoczona Europa na czele z Niemcami: wszyscy w eskalacji w Kuźnicy widzą zagrożenie dla wspólnoty. Mimo to Warszawa nie chce koordynować swoich prac z innymi stolicami, uparcie podkreślając, że z działaniami Łukaszenki poradzi sobie sama.

Czytaj też: „U polskich granic jest od 3 do 4 tysięcy osób”

Wygodny moment dla PiS

W podobnym tonie o „politycznych aspektach” kryzysu na pograniczu pisze europejskie wydanie „Politico”. Serwis zauważa, że choć przybycie tysięcy migrantów w okolice Kuźnicy jest realnym problemem, to mimo wszystko rozkręca się on w „wygodnym momencie” dla rządu PiS. Przywołuje przy tym wypowiedzi niektórych polityków partii rządzącej, w tym zasiadającej w pseudo-Trybunale Konstytucyjnym Krystyny Pawłowicz, uderzające w krajową opozycję i nieprzychylne rządowi media. Zdaniem niektórych są one współwinne eskalacji, a sama Pawłowicz zarzuca im wręcz współpracę z Władimirem Putinem i Łukaszenką. „Politico” podkreśla też, że sama opozycja jest w trudnej sytuacji, co ilustruje pozycja Donalda Tuska. Z jednej strony oczekuje się od niego, że dystansując się od polityki PiS, weźmie w obronę migrantów, z drugiej jego wypowiedzi utrzymane w tym tonie natychmiast wykorzystywane są w propagandowej ofensywie mediów publicznych.

Na bieżąco relację z granicy aktualizuje też serwis „Deutsche Welle”. Portal zamieszcza m.in. interpretację strony białoruskiej, zdaniem której to Polacy są odpowiedzialni za cierpienie migrantów, bo wstrzymują transporty humanitarne i nie pozwalają udzielić im pomocy medycznej. CNN przytacza zaś wypowiedź Dymitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, który chwalił Białoruś za zarządzanie kryzysem i używanie „wszystkich dostępnych legalnych środków” do rozwiązania sytuacji. Szeroko o białorusko-rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej i tamtejszej propagandzie pisze też hiszpański „El País”.

Komentarze na temat eskalacji w Kuźnicy, zwłaszcza wpisujące ją w kontekst międzynarodowy, zauważają, że Polska staje się krajem frontowym w konflikcie, w którym niewinni ludzie używani są jako broń. Do rozwiązania go potrzeba będzie czegoś więcej niż kilometrów drutu kolczastego i tysięcy funkcjonariuszy na granicy – przede wszystkim współpracy międzynarodowej. A tej Polska podjąć nie chce – z sobie tylko znanych powodów.