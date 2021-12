Demokracja skażona

Rozpoczynający się „Szczyt demokracji” Joe Bidena ma być świętem tego najlepszego z ustrojów. Ale lista zaproszonych państw skłania do wątpliwości, czy ten termin jeszcze cokolwiek oznacza.

Prezydent Joe Biden jeszcze w kampanii wyborczej przyrzekał, że odnowa demokracji tak w USA, jak i na świecie będzie jego strategicznym celem. I od początku urzędowania próbuje dotrzymać słowa. W pierwszej podróży do Europy Biden zdefiniował najważniejszy konflikt dzisiejszego świata jako starcie demokracji z autorytaryzmem. Obrona demokracji urosła do tej samej rangi co bezpieczeństwo i walka o klimat. I dlatego na 9–10 grudnia Biden zwołał szczyt aż 110 krajów świata, by zmobilizować je przeciw autorytaryzmowi.