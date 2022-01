Nie żyje David Sassoli, szef Parlamentu Europejskiego

David Sassoli miał 65 lat. Był hospitalizowany „z powodu poważnej komplikacji spowodowanej dysfunkcją układu odpornościowego”.

„David Sassoli zmarł 11 stycznia o godzinie 1:15 w CRO (centrum referencyjnym onkologii) w Aviano we Włoszech, gdzie był hospitalizowany od 26 grudnia” – napisał na Twitterze Roberto Cuillo, rzecznik zmarłego polityka.

W poniedziałek po południu Cuillo poinformował o hospitalizacji Sassolego „z powodu poważnej komplikacji spowodowanej dysfunkcją układu odpornościowego”. Polityk w przeszłości chorował na białaczkę, a jesienią zeszłego roku przebywał w szpitalu w związku z poważnym zapaleniem płuc (nie chodziło o koronawirusa).

Sassoli był dziennikarzem, prezenterem wiadomości we włoskiej telewizji RAI. Szefem Parlamentu Europejskiego, w którym zasiadał od 2009 r., został w lipcu 2019. Należał do centrolewicowego Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, drugiego co do wielkości ugrupowania w PE. Jego dwuipółletnia kadencja kończyła się wkrótce – w przyszłym tygodniu mają się odbyć planowe wybory jego następcy.

Politycy żegnają Davida Sassolego

Na wieść o śmierci Sassolego zareagowało wiele europejskich osobistości.

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Saddened to hear of the death of @EP_President David Sassoli, a strong voice for democracy and #NATO-EU cooperation. My deepest condolences to his loved ones, the European Parliament and the whole EU family. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2022

It is with great sorrow that we announce the passing of President David Sassoli . Our deepest condolences are with his family and all who had the pleasure of working with him and knowing him. pic.twitter.com/Vr2QOGxgIo — Jaume Duch (@jduch) January 11, 2022

Odszedł David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Orędownik zjednoczonej Europy, a w szczególności, wartości będących jej największym spoiwem, takich jak: demokracja, wolność słowa i praworządność.Dziękujemy Ci za ciężką pracę na rzecz wszystkich Europejczyków — Ewa Kopacz (@EwaKopacz) January 11, 2022

David Sassoli, EP president and dear friend, has died. I’m at a loss for words. His kindness was an inspiration to all who knew him. My heartfelt sympathies to his family and all his loved ones. Addio amico mio. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) January 11, 2022

Dziś w nocy odszedł David Sassoli - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Składam głębokie wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego. R.I.P. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 11, 2022