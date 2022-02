Nie mamy głowy do Ukrainy. Skutki geopolityki Kaczyńskiego mogą być tragiczne

Polska jest jedynym krajem regionu, gdzie nie jest prowadzona żadna debata polityczna o tym, jak zareagować w razie wybuchu otwartej wojny na Ukrainie – jak pomóc, o jakie sankcje zabiegać, uzbrajać Ukrainę czy nie?

Gdy świat stanął na krawędzi otwartej wojny dwóch armii w Europie, u nas temat na poważnie podjęły tylko media, nie po raz pierwszy zastępując polityków w kluczowych sprawach. Po rosyjskim ultimatum, zawierającym żądanie natychmiastowego powrotu Europy Wschodniej do sytuacji przed wstąpieniem Polski do NATO, nie zabrał głosu ani prezydent, ani premier, ani minister spraw zagranicznych. Milczy najważniejszy polityk w kraju, wicepremier (rzekomo) ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

Zresztą co może mieć do powiedzenia kraj, który sam rozwiązał swój wywiad, wyrzucił prawdziwych dyplomatów MSZ, pozbył się doświadczonych dowódców z wojska, unieważnił najważniejsze kontrakty zbrojeniowe, a jego własny przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie wyprodukować prostej lufy do karabinu?