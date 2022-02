Podkaster Joe Rogan. O co chodzi w aferze Spotify?

Joe Rogan, autor najbardziej popularnego podcastu na świecie, zgodnie potępiany za covidową dezinformację, w gruncie rzeczy jest niewinny. To produkt swoich czasów.

Całej afery by prawdopodobnie nie było, gdyby nie Neil Young, jeden z pionierów country rocka. Zaczynał on karierę w latach 60., kiedy muzycy znacznie częściej niż obecnie angażowali się w polityczne i społeczne protesty. W połowie stycznia, przeglądając internet, 76-letni rockman natrafił na otwarty list do Spotify, szwedzkiego serwisu streamingowego z muzyką. List ów, podpisany przez 270 osób – głównie lekarzy, profesorów i nauczycieli – nie dotyczył jednak muzyki, tylko podcastu Joego Rogana, którego za pośrednictwem Spotify słuchają miliony ludzi.