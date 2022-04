Losowanie grup mundialu. Messi na drodze, ale mamy Lewandowskiego

W Dosze odbyło się losowanie ośmiu grup tegorocznego futbolowego mundialu. Pierwsze wrażenie jest takie, że dla polskiej reprezentacji to nie było złe rozstrzygnięcie.

W grupowych rozgrywkach mundialu w Katarze zmierzymy się z Meksykiem (22 listopada), potem z Arabią Saudyjską (26 listopada) i w końcu z Argentyną (30 listopada). Tak chciał los wspomagany mocno regulaminem, bo system uwzględniał sporo wyjątków.

Reprezentacje, które zagrają, podzielono na cztery koszyki po osiem zespołów – w sumie 32 drużyny. Wciąż są trzy niewiadome. Ukraina ma zmierzyć się ze Szkocją, a zwycięzca pojedzie do Cardiff na decydujący mecz z Walią. W czerwcu dowiemy się też, czy zakwalifikuje się Nowa Zelandia, czy Kostaryka. Szansę mają również Zjednoczone Emiraty Arabskie, które czekają na lepszego z pary Australia–Peru.

Z Argentyną mamy dobre wspomnienia

Polska zaliczona została do trzeciego koszyka, co z góry oznaczało, że trafimy na dwie drużyny znacznie lepiej notowane w rankingu FIFA. Ale nawet z Argentyną mamy dobre wspomnienia. To najlepsze jest niestety odległe, bo pochodzi z 1974 r., kiedy zwyciężyliśmy 2:1. Jeśli jednak nasza drużyna chce zostać dłużej na Półwyspie Arabskim niż tylko do końca listopada, to nie może bać się żadnego przeciwnika. Tym bardziej że Meksyk i Arabia Saudyjska wydają się, przynajmniej teoretycznie, w zasięgu Roberta Lewandowskiego i jego kolegów.

Polska reprezentacja w piłce nożnej jedzie na mistrzostwa świata dziewiąty raz. Na pierwszym turnieju w 1938 r., zapamiętanym z szalonego meczu z Brazylijczykami, nie było jeszcze grup. Przegraliśmy wówczas 5:6 w jednej ósmej finału i była to pierwsza faza zawodów. Później nastąpiła długa przerwa, bo do 1974 r., gdy radowaliśmy się z trzeciego miejsca ekipy Kazimierza Górskiego. Występowaliśmy w kolejnych trzech mundialach do 1986 r.

W XXI w. były trzy występy, za każdym razem ograniczone do gier w grupach. Cztery lata temu na rosyjskich boiskach ciężko doświadczony został zespół prowadzony przez Adama Nawałkę.

Przepych w cieniu wojny

Polska zagra w grupie C. W pozostałych w teorii da się wskazywać faworytów, ale wiadomo, że zawsze można liczyć na niespodzianki. Ciekawa będzie grupa E z Hiszpanią, Niemcami i Japonią (czwarty zespół jeszcze nie został wyłoniony). Na duże emocje można też liczyć w grupie G z Brazylią, Urugwajem, Ghaną i Koreą Południową.

Losowanie w Katarze powinno odbywać w ciężkiej atmosferze, choć patrząc na zdjęcia z Dohy, raczej się tego nie czuło. A przecież do olbrzymich kontrowersji związanych z przyznaniem organizacji turnieju księstwu znad Zatoki Perskiej doszły tragiczne wiadomości o ofiarach niewolniczej pracy na budowach stadionów i całej infrastruktury. To wszystko światowej federacji pod kierownictwem Gianniego Infantino nie przeszkadzało. FIFA nie mogła jednak pozostać głucha na agresję Rosji w Ukrainie. Pod naciskiem wielu krajowych federacji, w tym polskiej, Rosjanie zostali wykluczeni z baraży, ale nie z federacji. Ukrainie zaś przełożono termin rozgrywki na czerwiec. Oby mógł być dotrzymany.

Witając obecnych w Dosze, Infantino poświęcił kilka zdań na apel o zakończenie działań wojennych i ustanowienie pokoju. Nie brakowało za to przepychu, a od liczby gwiazd światowego futbolu mogło zakręcić się w głowie.

Mistrzostwa rozpoczną się 21 listopada meczem gospodarzy – Kataru z Ekwadorem. Finał zaplanowano na 18 grudnia.