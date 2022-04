Ukraina pędzi politycznie na Zachód. Zachodnie czołgi i systemy antyrakietowe – w przeciwnym kierunku, do Donbasu. Rosjanie już tam są.

W ostatnich dniach Rosjanie rozpoczęli ofensywę w Donbasie. Jednostki pancerne i zmechanizowane spod Iziumu przeszły na drugą stronę rzeki Doniec i przełamały ukraińską obronę w pierwszej linii. Podobnie pod Siewierodonieckiem, ale tam obrońcom sprzyja jeszcze ufortyfikowany teren. Rosja rzuciła na wschodni front to, co miała najlepszego i najcięższego, m.in. pułki z kantemirowskiej dywizji pancernej. Świeże i większe siły szykuje przy granicy w Biełgorodzie i Wałujkach. Ukraina ma w Donbasie ok.