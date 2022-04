Wyganianie z raju. Cypr powoli rozwodzi się z Rosją

Rosję i Cypr przez dekady łączyły bliskie więzi. Ostatnio osłabły, a wojna w Ukrainie może je dobić. Ale to nie zmienia faktu, że wielu Cypryjczyków nawet dziś „rozumie” Rosję.

Ekskluzywne jachty w porcie. Rosyjskojęzyczne media. Rosyjskie szkoły, biblioteka i sklepowe szyldy z napisami w cyrylicy. Tak wygląda Limassol na południowym wybrzeżu Cypru. Złośliwi nazywają to drugie co do wielkości miasto wyspy „Limassolgradem”. Mieszka tam zdecydowana większość z ok. 40 tys. Rosjan, którzy żyją na Cyprze. Wielu z nich w poprzedni weekend przyszło na demonstracje poparcia dla działań Rosji w Ukrainie.

Republika Cypru, czyli w praktyce południowa część wyspy, od dawna była dla Rosjan bardzo atrakcyjnym kierunkiem.