Towarzysz Putina

Były kanclerz Gerhard Schröder, który wciąż nie wyrzekł się przyjaźni z gospodarzem Kremla, jest symbolem wszystkich niemieckich problemów z Rosją. Ale wcale nie najgorszym.

Milczeniem zareagował na apel własnej partii wzywającej go do rezygnacji z Putinowskich synekur. Ale już sam ten apel to dowód, że obecni, znacznie młodsi od niego, kierownicy niemieckiej socjaldemokracji mało znają charakter byłego kanclerza. Całym życiem Gerhard Schröder potwierdza przecież, że jego osobiste przyjaźnie i decyzje były dla niego ważniejsze od partii i jej dyrektyw. Nigdy nie był partyjnym pupilem, organizacja była dla niego środkiem do zdobycia władzy.

78-letni dziś Schröder podobny jest w tym do Helmuta Kohla, który po odejściu z polityki, nawet przyciśnięty do muru dochodzeniami i zagrożony poważnymi sankcjami, odmówił ujawnienia nazwisk zasobnych przyjaciół, którzy całymi latami nielegalnie finansowali jego CDU.