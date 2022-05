Miły świat się skończył. Tej wojny nikt nie może przegrać ani wygrać

Rozmowa z politologiem Piotrem Burasem o tym, jakie są cele Zachodu w wojnie ukraińskiej. I dlaczego musimy już myśleć, jak ją zakończyć.

JACEK ŻAKOWSKI: – Już się boję.

PIOTR BURAS: – Czego?

Że jak zaczniemy tu przemycać tematy zachodnich dyskusji o wojnie, to dostaniemy łatkę putinowców. Bo w Polsce wszystko jest czarno-białe.

Nam wszystko wydaje się jasne, bo często myślimy tylko o krok naprzód. Nie idealizuję tych zachodnich sporów, ale one wynikają nie tyle z sympatii do Rosji, ile z pytania: co dalej? I co jeszcze dalej? Każda wojna musi się jakoś skończyć.