Siewierodonieck w ogniu walk. Ukraińcy szykują Rosjanom „gorące powitanie”

Epicentrum walk stał się teraz Siewierodonieck. Przed wojną stutysięczne miasto przemysłowe, teraz w połowie opuszczone i systematycznie rujnowane przez nacierających Rosjan i broniących się Ukraińców.

To ukraińskie „kresy wschodnie”, obszar obwodu ługańskiego, ogarniętego osiem lat temu sponsorowaną z Moskwy rebelią. Ukraina zachowała kontrolę nad Siewierodonieckiem, odbudowała zniszczony w wojnie most przez Doniec do nieco mniejszego Lisiczańska i przygotowała się do obrony. Rzeka wyznacza linie zaopatrzenia i jest biernym uczestnikiem walki. Rosjanie kilka tygodni przebijali się przez Kreminną i Rubiżne wzdłuż północnego brzegu. Nie udało im się jednak przejść rzeki pod Łymanem ani w zakolu pod Biłohoriwką, gdzie próby przepraw kończyły się pod ogniem artylerii.