Sondaże o wyborach we Francji: Wygrywa Razem, ale bez większości bezwzględnej

Kraj

Marianna i Łukasz Schreiberowie: małżeństwo z rozdzielnością polityczną

Małżeństwo Marianny i Łukasza Schreiberów jest swego rodzaju koalicją. On jest prominentnym politykiem PiS. Ona założyła własne ugrupowanie i chce iść do Sejmu. W koalicji, jak to bywa, dochodzi do różnych napięć.