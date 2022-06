Książę Macron odrzucony. Czym tak podpadł Francuzom?

Rozmowa z Philippe’em Meyerem, znanym francuskim pisarzem politycznym i publicystą, o źródłach parlamentarnej porażki Emmanuela Macrona.

Wielu młodych głosowało na lewicową koalicję Mélenchona. Jednak dziś w tym dziwnym sojuszu socjalistów, komunistów i zielonych posłowie już zaczęli skakać sobie do oczu.

Dla Francji 2022 to rok głosowań. W kwietniu do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli urzędujący Emmanuel Macron i Marine Le Pen – prezydent ostatecznie pokonał liderkę skrajnej prawicy w stosunku 59 do 41 i wkrótce rozpocznie drugą pięcioletnią kadencję. 12 i 19 czerwca Francuzi z kolei wybierali nowy parlament. Głosowanie wygrała centrowa koalicja, której przewodzi partia prezydenta Macrona Ensemble (dawniej: La République en Marche), ale straciła ponad 100 posłów (dostała 249, a nie 351, jak pięć lat temu), nie ma większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym.