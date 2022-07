Bayraktar dla Ukrainy. Polacy błyskawicznie zebrali ponad 5 mln zł

Zbiórka ruszyła pod koniec czerwca. Bilans po pierwszym tygodniu to niemal 60 tys. udostępnień w portalach społecznościowych, blisko 50 tys. wpłat, łącznie ponad 5 mln zł. Cel zbiórki to 22,5 mln, do końca akcji pozostały jeszcze ponad trzy tygodnie.

„Litwini zebrali środki błyskawicznie i firma produkująca Bayraktary postanowiła przekazać drona za darmo Ukrainie, a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z kolejną zbiórką na trzy Bayraktary! Czas na nas. Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara” – pisze o akcji Sławomir Sierakowski, inicjator zbiórki, publicysta współpracujący z „Polityką”.

Zauważa, że zbiórka idzie doskonale, a jeżeli nie uda się zebrać pełnej kwoty, pieniądze zostaną przekazane na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy. To samo stanie się z nadwyżką.

Akcję wsparli m.in. Agnieszka Holland, Zbigniew Hołdys, Anna Dziewit-Meller, Andrzej Stasiuk. Zareagował też ukraiński parlament: „Fantastyczne wsparcie i solidarność! Dziękujemy, wspaniali Polacy” – taki tweet pojawił się na profilu Rady Najwyższej.

Sister #Poland has already raised more than 4.2 million zlotys for "#Bayraktar" for #Ukraine. More than 40,000 Poles took part in the fundraising. 18 million zlotys is yet left to raise.

Fantastic support and solidarity!

Thank you, the great People!#StandWithUkraine pic.twitter.com/PrkaMPo7sZ