Koronawirus wraca. Uderza już niemal wszędzie na świecie

Kolejne kraje alarmują na temat wzrostu zakażeń na covid-19. Miejscami wracają też restrykcje sanitarne, a wraz z nimi obawy, że pandemia zablokuje nowy sezon urlopowy.

20 kwietnia był w tym roku dla wielu w Hiszpanii datą wręcz symboliczną i to wyjątkowo nie ze względu na zestawienie cyfr wzięte na sztandar przez fanów marihuany. Tego dnia hiszpański parlament podjął bowiem decyzję o zniesieniu, po dwóch latach od wybuchu pandemii, obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.

W kraju, który był jednym z najmocniej dotkniętych przez zarazę, w którym społeczna trauma odcisnęła się głęboko, większość obywateli przyjęła tę decyzję z mieszanką ulgi i niepewności. Z jednej strony zakażenia spadały, a z reżimu sanitarnego zrezygnował już wtedy prawie cały Stary Kontynent, ale z drugiej krytycy liberalizacji przepisów przestrzegali, że to ruch przedwczesny, bo wirus cały czas mutuje, a odporność zbiorowa zaczyna właśnie słabnąć – od pierwszych szczepień minął ponad rok.

Koronawirus znów atakuje

Dziś wiadomo, że przynajmniej dla części Hiszpanii wolność od maseczek potrwa zaledwie nieco ponad dwa miesiące. Koronawirus znów atakuje na Półwyspie Iberyjskim, wzrastają liczby chorych i hospitalizowanych, a władze rozważają powrót do restrykcji. Monitoring zarazy nie jest tak restrykcyjny jak wcześniej, ministerstwo publikuje dane zaledwie dwa razy w tygodniu. Nawet te szczątkowe informacje nie pozostawiają jednak wiele miejsca na wątpliwości.

Tygodniowa średnia nowych przypadków zbliża się w tej chwili do 17 tys. przy 41 zgonach. Pacjentów hospitalizowanych przybywa zwłaszcza na południu kraju, w regionach popularnych wśród turystów – m.in. w Andaluzji i Katalonii. Stamtąd właśnie dobiegają głosy o potrzebie powrotu co najmniej do maseczek. Amós García Rojas, dyrektor departamentu zdrowia publicznego lokalnych władz Wysp Kanaryjskich, przestrzega przed wielkimi imprezami, które lada moment staną się codziennością na Gran Canarii czy Teneryfie. Co prawda rząd federalny w Madrycie wykluczył na razie powrót do obowiązkowego noszenia maseczek w barach, restauracjach czy dyskotekach, ale możliwe, że wymagać tego zaczną samorządowcy, zwłaszcza na południu.

Sezon urlopowy nie pomaga

W innych częściach Europy nie jest lepiej. Rząd Włoch (średnia tygodniowa 85 tys. przypadków i 60 zgonów na dzień) rozważa powrót do nakazu noszenia maseczek w transporcie publicznym, obawiając się, że wysokie natężenie ruchu turystycznego rozniesie chorobę po całym półwyspie. Bardzo szybko rosną też krzywe zarażeń na Bałkanach. W Serbii liczba nowych przypadków wzrosła aż o 60 proc. pomiędzy zaledwie 21 a 29 czerwca. W Albanii w podobnym okresie liczba ta zwiększyła się ponaddwukrotnie. Niewiele lepiej jest w Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie.

Liczba nowych przypadków zakażeń rośnie także w Europie Środkowo-Wschodniej. Czechy na koniec czerwca przekroczyły już dzienną barierę tysiąca pozytywnych wyników (1160), co daje 69-procentowy wzrost w perspektywie tygodniowej i aż 264-procentowy miesiąc do miesiąca. Ponad 3 tys. przypadków notują dziennie Węgrzy, w Turcji liczba ta dochodzi do ponad 5 tys.

Na pierwszy rzut oka widać więc korelację pomiędzy powrotem koronawirusa a rozpoczęciem sezonu urlopowego. Przez całą półkulę północną przetacza się teraz fala rekordowych upałów, coraz więcej osób szuka więc schronienia przed nimi w nadmorskich kurortach. A te stają się zatłoczone, bo po dwóch latach zamknięcia głód wypoczynku i podróży jest ogromny, zwłaszcza wśród Europejczyków. Lada moment problemy mogą mieć ośrodki wypoczynkowe, zwłaszcza jeśli zamienią się w ogniska zarazy. Większość z nich, co zauważają media w Hiszpanii i we Włoszech, pozbyło się już elementów ochronnych, jak barierki z pleksi pomiędzy stolikami czy nawet płyny do dezynfekcji rąk. Powrót do reżimu sanitarnego może więc być niełatwym przedsięwzięciem, także z powodu ludzkiego zniechęcenia do restrykcji.

Chiny wracają do lockdownu

Najostrzej do nowej fali wirusa tradycyjnie podchodzą władze Chin. Choć tamtejszych oficjalnych statystyk dotyczących pandemii nie można traktować jako reprezentatywne, bo Pekin znany jest z zaniżania skali problemu, to i tutaj widać tendencję wzrostową. Według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia w niedzielę 3 lipca zanotowano 380 nowych przypadków w całym kraju. W liczbach bezwzględnych to niewiele, ale biorąc pod uwagę fakt, że to ponad 10 razy więcej niż tydzień temu, Chiny mogą mieć powody do niepokoju. Dlatego większość dużych miast na południu i wschodzie kraju wprowadziło już częściowe albo całkowite lockdowny. Tylko w Szanghaju ograniczenia dotyczące mobilności obejmują już 25 mln osób. 2,76 mln nie może w ogóle opuszczać swoich domów, a kolejne 5,51 mln musi pozostawać na terenie swoich zamkniętych kompleksów mieszkaniowych. Nie ma jeszcze decyzji, kiedy przymusowa kwarantanna zostanie zniesiona, ale nic nie wskazuje, by stało się to nawet w najbliższych tygodniach.

Według danych WHO najszybciej koronawirus rozpędza się teraz na Bliskim Wschodzie, gdzie liczba nowych zachorowań wzrasta aż o 47 proc. tydzień do tygodnia. Nieco lepiej jest w Europie i Azji Południowo-Wschodniej (po 32 proc.), najmniej krzywe rosną w obu Amerykach (14 proc.). Trudno te liczby brać jednak za całościowe, bo w zdecydowanej większości krajów nie ma już obowiązku raportowania pozytywnych wyników testów antygenowych. Oznacza to, że chorych jest prawdopodobnie dużo więcej. Za bieżącą falę nadal odpowiada wariant omikron, a dokładniej jego dwie nowe mutacje: BA.4 i BA5. Wciąż nie są one bardzo śmiertelne, ale cechują się wyższą odpornością na dostępne w tej chwili szczepionki. Wszystko wskazuje więc na to, że od koronawirusa jeszcze się nie uwolniliśmy. Zwłaszcza jeśli planujemy letnie zagraniczne wyjazdy.