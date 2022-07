158. dzień wojny w Ukrainie. Dlaczego warto wzmacniać lotnictwo

Jak się okazało, Rosjanie przerzucili do obwodu chersońskiego znaczne siły, co odbiło się na działaniach w Donbasie, które prawie zamarły. Co ich tak w rejonie Chersonia zaniepokoiło?

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz oświadczył, że poprosił specjalistów od wybuchów i materiałów wybuchowych o opinię dotyczącą zniszczeń obozu w Oleniwce na podstawie dostępnych zdjęć, także tych satelitarnych, opublikowanych przez amerykańskie Maxar Technologies. W tzw. obozie filtracyjnym Rosjanie przetrzymywali ukraińskich jeńców, w tym obrońców Azowstalu w Mariupolu.