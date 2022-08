Likwidacja szefa Al-Kaidy. Sukces Bidena, ale na jak długo?

Świat

159. dzień wojny. Faza przesilenia. Teraz każdy błąd będzie kosztowny

Trwa wojna nerwów między coraz bardziej wyczerpanymi Rosjanami a wojskami Ukrainy, które powoli organizują się do kontruderzenia. Miejmy nadzieję, że dowódcy wiedzą, co robią. O wielu rzeczach nikt publicznie nie informuje, to oczywiste. Tymczasem Polska kupuje w Korei Południowej samoloty KAI FA-50. Dobrze to czy źle?