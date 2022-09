Chilijczycy odrzucili nową konstytucję. Co poszło nie tak?

Zgodnie z przewidywaniami większość Chilijczyków zagłosowała przeciw nowej konstytucji. Rządzący obóz lewicowy nie umiał sprawnie przekazać założeń projektu, ale nie składa broni, bo poparcie dla reform wciąż jest wysokie.

Porażka majaczyła na horyzoncie, odkąd 4 lipca urzędujący zaledwie od czterech miesięcy prezydent Gabriel Boric pokazał pierwszy raz finalny tekst projektu. Sondaże zapowiadały, że trudno będzie przekonać do niego Chilijczyków. W badaniu Plaza Publica 51 proc. respondentów opowiedziało się przeciw projektowi, poparło go 34 proc. W 15 proc. niezdecydowanych lewica upatrywała nadziei. Stąd objazd po kraju i kampania informacyjna przekonująca, że ten konstytucyjny szkic najlepiej odpowiada na nastroje i niezadowolenie, wyrażone w sile nawet 3 mln demonstrantów w październiku i listopadzie 2019 r.

Konstytucja Chile: do wymiany

Plan się nie powiódł, przy ponad 97 proc. zliczonych głosów wyniki są przytłaczające: 62 proc. obywateli opowiedziało się przeciw nowej konstytucji, 38 proc. ją poparło. Przypomnijmy: trzy lata temu gigantyczne protesty przetoczyły się przez kraj z powodu pogarszających się warunków materialnych, to było też w istocie wotum nieufności wobec całej klasy politycznej i porządku dominującego przez trzy dekady po upadku dyktatury Pinocheta. Chile weszło na drogę ustrojowych reform. Sebastian Piñera, ówczesny prezydent, prawicowiec i miliarder, porozumiał się z liderami powstania i przyzwolił na pomysł napisania nowej konstytucji.

Poprzednia, przyjęta w 1980 i wprowadzona w życie rok później, była ostatnim reliktem dyktatury. Choć wielokrotnie poprawiana, od ustanowienia demokracji w 1989 r. nigdy nie została przepisana w całości. Nie usunięto z niej przede wszystkim neoliberalnego paradygmatu ekonomicznego. W latach 80. w jej świetle państwo nawet nie odgrywało roli stróża nocnego, ale raczej jego szkieletu. Było nieobecne lub ledwie wkraczało w kluczowe obszary życia publicznego. Tamtą konstytucja główny jej twórca Jose Piñerę (starszy brat byłego prezydenta) nazywał „Konstytucją wolności”, odnosząc się do jednej z książek swego ideologicznego patrona Friedricha Augusta von Hayka. Ustanawiała neoliberalną utopię, uświęcając rozwiązania tak paradoksalne jak prawo do posiadania wody, którego nie należy mylić z dostępem do wody pitnej. W efekcie w kraju nękanym przez suszę od 13 lat (ponad 10 proc. populacji nie ma stałego dostępu do wody pitnej) woda jest w świetle prawa dobrem rynkowym, którego prywatne przedsiębiorstwa mogą używać za bezcen do własnych komercyjnych celów.

Ten i inne zapisy nigdy nie zostały usunięte. Chilijczycy odważyli się uznać posttransformacyjny ład za przeterminowany, zamarzyli o nowej rzeczywistości i formie relacji z państwem. Uczciwszej, bardziej egalitarnej – rynek miałby mniej do powiedzenia. Ten równościowy dom dla wszystkich obywateli miał stać stabilnie na dwóch podporach: władzy wykonawczej, którą obóz zmian zdobył dzięki zwycięstwie Borica w grudniu 2021 r. I nowej konstytucji. Udało się w połowie.

Domosławski: Gabriel Boric – nadzieja latynoamerykańskiej lewicy

Za mało rewolucyjna

Co zdecydowało o porażce? Jak zawsze w przypadku tak złożonego prawa – przyczyn jest kilka. Po pierwsze, cały proces, od rozmów z Piñerą, przez wyłonienie konstytuanty, po referendum, zabrał trzy lata. Entuzjazm zwyczajnie się wypalił, paliwa z demonstracji wystarczyło jeszcze tylko na kampanię Borica, jednego z liderów demonstracji. Wielu z tych, którzy popierali ideę wielkiej zmiany, miało też bardzo wysokie oczekiwania – chcieli rewolucji, nie ewolucji, reformy ich zdaniem postępowały stanowczo za wolno. To po części wyjaśnia też słabnące poparcie dla Borica, najmniej popularnego ze wszystkich członków rządu. Obejmował urząd w marcu z 50 proc. pozytywnych opinii i odtąd tylko słabnie w sondażach. Od 7 kwietnia ani razu tych, którzy oceniają go dobrze, nie było więcej niż krytyków.

Drugi problem to kształt ustawy: 388 artykułów, 11 rozdziałów, 57 przepisów tranzycyjnych, 54 tys. słów – tak długi tekst okazał się bardzo trudny do przybliżenia wyborcom. Projekt był zbyt skomplikowany, nawet członkowie 155-osobowej konstytuanty miewali problemy z wyjaśnieniem jego poszczególnych założeń. Dominująca w zgromadzeniu nowa lewica, wywodząca się głównie z ruchów miejskich, przegrała też wojnę komunikacyjną. Nie udało się przedstawić projektu jako odpowiedzi na potrzebę zmian w funkcjonowaniu państwa. W centrum i na prawicy pogłębiły się za to obawy przed próbą nadmiernego regulowania wszystkich dziedzin życia. Sporą rolę odegrała dezinformacja i fake newsy – w tym kłamliwe twierdzenia, że konstytucja zakazuje własności prywatnej, blokuje działalność koncernów wydobywczych czy wprowadza prawo do aborcji na życzenie w dowolnym momencie ciąży.

Czytaj też: Manifestacje feministyczne w konserwatywnym Chile

Cień Pinocheta wisi nad Chile

Dodatkowym problemem była i wciąż jest trudna sytuacja w kraju. Inflacja rośnie, w sierpniu przekroczyła 13,1 proc. Chilijskie peso notuje rekordowe spadki wartości, na czym traci cała gospodarka. Dodatkowo kilkudziesięcioprocentowe wzrosty notuje się w statystykach morderstw, incydentów z użyciem broni palnej, więcej jest aktywności gangów, w Chile dotąd obecnych bardzo rzadko. Obozowi rządzącemu nie pomaga też sytuacja na północny, przy granicy z Peru, gdzie do Chile próbują dostać się migranci, głównie Wenezuelczycy i Haitańczycy. Wielu z nich pada ofiarami karteli handlującymi ludźmi. Rząd próbował sytuację rozładować, militaryzując region, podobnie jak obszar Araucanii na południu kraju, gdzie z kolei regularnie dochodzi do starć pomiędzy służbami porządkowymi a Mapuczami, rdzennymi mieszkańcami Chile, walczącymi z deforestacją i naruszaniem ich praw przez prywatne koncerny. Boric, który wiele miejsca w swojej kampanii poświęcił na mówienie o sytuacji mniejszości etnicznych, stracił ich zaufanie, kiedy w kwietniu wysłał na południe oddziały antyterrorystów. Nie pomógł projekt konstytucji, który dawał im niespotykany dotychczas zakres praw i pewną reprezentację w parlamencie.

Nowa ustawa zasadnicza była tekstem o niesamowicie progresywnym charakterze. Definiowała Chile jako kraj „społecznie demokratyczny”, „wielokulturowy” i „wielonarodowy”. Zakładała pełen parytet płci na wszystkich szczeblach władzy wykonawczej i we wszystkich publicznych instytucjach. Zakładała reformę regulacji dotyczących wody oraz ograniczenia w wydobyciu bogactw naturalnych. Do tego eliminacja senatu, wprowadzenie monokameralizmu i daleko idąca decentralizacja władzy. Na papierze wszystko wyglądało przekonująco.

Czytaj też: Zwycięstwa lewicy w Ameryce Południowej

Ostatecznie twórcy projektu okazali się ofiarami własnego sukcesu sprzed trzech lat. Napisali konstytucję, która dla ich zwolenników była spóźniona i zbyt tchórzliwa, a dla oponentów – zbyt radykalna. Nie nastąpiło przesunięcie w kierunku politycznego centrum, które – co ciekawe, ale wymagające osobnego tekstu – wydarzyło się w rządzie Borica. Prezydent do współpracy zaprosił wszystkie nieprawicowe środowiska: od tradycyjnych socjalistów, przez komunistkę, koleżankę z czasów studenckich Camile Vallejo, po liberalnego ekonomistę Mario Marcela. W konstytuancie dominowała nowa lewica i wielu ekspertów wskazuje dzisiaj, że zabrakło dialogu z drugą stroną oraz symbolicznych gestów, np. oddania prawicy współprzewodnictwa w zgromadzeniu.

Nie znaczy to, że proces reform ustrojowych w Chile właśnie się zakończył. Według badania Cadem z 24 sierpnia 67 proc. mieszkańców chce nowego projektu konstytucji albo wprowadzenia zmian do istniejącego. Gabriel Boric zapowiedział, być może pochopnie, że jest zwolennikiem startu od zera. Rozpoczął negocjacje z szefami głównych partii w parlamencie. Im więcej czasu upływa, tym jednak mniejsze są szanse na prawdziwie cywilizacyjną zmianę. Wiele wskazuje na to, że ponad trzy dekady po upadku dyktatury jej dziedzictwo nadal silnie kształtuje codzienność Chile.

***

Książka Mateusza Mazziniego „Koniec Tęczy. Chile po Pinochecie” ukaże się w lutym 2023 r. w Szczelinach, imprincie Wydawnictwa Otwartego.