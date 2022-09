„Była Brytanią, Brytania była nią”. Świat żegna Elżbietę II

Nigdy w historii współczesnych mediów jedna kobieta nie zdominowała w ten sposób wszystkich niemal nagłówków i okładek prasowych. Mnożą się wspomnienia i sylwetki, a wiele z nich przybiera niespodziewanie intymny wymiar.

„Elżbieta II, która zmarła 8 września w wieku 96 lat, prowadziła życie złożone z przywileju i poświęcenia. Nawet ci, którzy żywili negatywny stosunek do tego pierwszego zjawiska, uznawali wartość drugiego” – tak zaczyna się wydany wczoraj wieczorem specjalny dodatek o śmierci brytyjskiej monarchini amerykańskiego „New Yorkera”. W sylwetce napisanej przez Rebeccę Mead Elżbieta II to kobieta, która dobrowolnie zżyła się z instytucją, której przewodziła.

Jej życie, zauważa Mead, było ciągłą ewolucją w kierunku odebrania sobie samej jakiegokolwiek prawa do samostanowienia, poza tym, które egzekwowała dla własnego narodu. I choć przez 70 lat na tronie przeżyła niejeden skandal z udziałem członków jej rodziny, ona sama nigdy nie wzbudziła społecznego oburzenia. Nie zawsze miała dobrą prasę, zawsze jednak obdarzano ją szacunkiem. „New Yorker” wylicza przypadki, w których nawet najbardziej zawzięci krytycy idei dziedzicznej monarchii w XXI w., gdy skonfrontowani z obliczem Elżbiety II, kobiety będącej fragmentem tkanki narodowej Wielkiej Brytanii, zachowywali powściągliwość. Jako ilustrację Rebecca Mead przytacza postać Jeremy’ego Corbyna, zawziętego antymonarchistycznego marksisty, który jako lider Partii Pracy zdobył się jedynie na deklarację, że instytucja ta „wymaga usprawnień”.

Monarchini zżyta z narodem

Wiele o społecznym odbiorze tej postaci mówi też oprawa graficzna jej pożegnań. Z powodu śmierci Elżbiety II specjalne wydanie przygotował amerykański magazyn „Time”. Na okładce z nietypową dla gazety srebrną obwolutą widnieje zdjęcie monarchini z wymownym podpisem „The Queen”. Elżbieta nie była bowiem królową w znaczeniu, jakie określa sam tytuł, ona z tym tytułem zrosła się zupełnie. Magazyn pisze przede wszystkim o jej znaczeniu dla globalnej polityki i układu sił w świecie, który nawet w jednym calu nie przypomina tego, w którym się urodziła i rozpoczęła panowanie. Jako monarchini odwiedziła ponad 100 krajów, rządziła imperium, które na jej oczach przekształcało się z kolonialnej potęgi w luźny związek demokratyzujących się państw.

Była synonimem trwania, „stoicką, niemal ponadczasową postacią”. Zżytą z własnym narodem w sposób wymykający się ludzkiemu zrozumieniu. „Time” wylicza przypadki, w których wydarzenia w życiu Brytyjczyków stawały się wydarzeniami w jej życiu, a nie odwrotnie. Jej „najhuczniejsza impreza”, czyli celebrowanie z rodakami kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. Jej praca mechanika w czasie wojny. I jedno z jej ostatnich przemówień do poddanych w całej Wspólnocie Narodów, gdy w Boże Narodzenie 2016 r. namawiała ich do „czerpania inspiracji ze zwykłych ludzi wokół nich, robiących niezwykle rzeczy”. Elżbieta II była, konkluduje „Time”, monarchinią dla milionów ludzi nieznaną, odległą, która jednak żyła ich życiem razem z nimi każdego dnia.

Elżbieta II po francusku

O „szczególnej relacji” królowej z Francją i Francuzami pisze z kolei w „Le Monde” Philippe Bernard. Przypomina wielokrotnie przywoływany wczorajszego wieczora fakt, że Elżbieta II mówiła biegle po francusku i takim też językiem niejednokrotnie porozumiewała się z francuskimi przywódcami wizytującymi Wielką Brytanię. Francję szanowała, ceniła, sama wielokrotnie odwiedzała. Bardzo dobre stosunki zdawały się łączyć ją z Emmanuelem Macronem, z którym dzieliła pasję do jazdy konnej. Francuski prezydent, zauważa Bernard, wspomniał o tym we wczorajszej wiadomości kondolencyjnej, nazywając Elżbietę „wielką przyjaciółką Francji”.

„Le Monde” przytacza też anegdotycznie najciekawsze wspomnienia z podróży monarchini na kontynent. Jak chociażby w 2004 r., kiedy na pokładzie pociągu Eurostar przyjechała do Paryża celebrować setną rocznicę zawarcia Entente Cordiale, serdecznego porozumienia pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Wspomnienie Bernarda, ale też innych francuskich autorów, utrzymane jest w tonie smutku, ale i uznania dla wielkości postaci, jaką była zmarła wczoraj monarchini. Osoba, która – choć uosabiała brytyjskość, nigdy nie przestała myśleć o swoim kraju jako o części większej, europejskiej kulturowej całości.

Czy królowa w ogóle miała prywatność?

Jedną z najciekawszych sylwetek za oceanem opublikował z kolei portal Vox, który koncentruje się na „nadczłowieczej zdolności nieujawniania absolutnie niczego o sobie samej”. Elżbieta II była bowiem monarchinią, która tak mocno strzegła swojej prywatności, że wielu wątpiło, czy w ogóle ją posiada. Była autorką współczesnej Wielkiej Brytanii i jej wizerunku na arenie międzynarodowej. Vox podkreśla, że praktycznie stworzyła brytyjskie soft power. Była uniwersalnie rozpoznawalna, łagodziła wszystkie kontrowersje, które otaczały rodzinę królewską i monarchię. Portal zauważa też, że jeśli pod adresem Pałacu Buckingham padała jakakolwiek krytyka, nie dotyczyła jej jako osoby, tylko instytucji, którą ucieleśniała. Co jednocześnie było jej wielkim triumfem i wielką porażką. Bo między monarchią a Elżbietą II można było postawić znak równości. Upadki tronu były więc też, w pewnym sensie, upadkami jej samej.

Media, choćby głosem premiera Australii Anthony′ego Albanese′a, wspominały także Elżbietę II jako stały element codziennego życia milionów osób, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Emma Nelson z magazynu „Monocle” wymieniała dziś rano, jak sama to określiła, „drobne szczegóły pejzażu” przypominające o życiu monarchini uniwersalnie szanowanej w kraju i zagranicą. Transport publiczny naznaczony poświęconymi jej liniami Jubilee i Elisabeth, jej wizerunek na znaczkach pocztowych i banknotach, plakaty reklamujące wystawę jej portretów. Oczywiście część z tych artefaktów stopniowo będzie znikać, w miarę przejmowania władzy przez Karola III, inne jednak pozostaną. Tak samo jak pamięć o Królowej, która, jak podsumowała Nelson, „była Brytanią, a Brytania była nią”.

Elżbieta II ponadludzkim symbolem

Śmierć Elżbiety II zamyka erę przywódców, którzy byli tożsami ze swoimi państwami. Powszechnie rozpoznawalna i szanowana nie straciła na popularności nawet w obliczu gigantycznych skandali. Takich, które w dzisiejszym świecie są najbardziej nośne – pedofilska afera wokół księcia Andrzeja oraz dowody na kolonialne ludobójstwa imperium w Kenii zatopiłyby pewnie każdego polityka i polityczkę na świecie. Na niej jednak nie odcisnęły piętna. Przynajmniej publicznie.

Jaka była prywatnie, do końca nie dowiemy się nigdy. Większości ludzi jednak niespecjalnie to tak naprawdę interesowało. Patrzyli na nią jak na stare drzewo mijane codziennie w drodze do pracy czy szkoły. Niespecjalnie ekscytujące, coraz mniej żywe, w chwilach burz stanowiące nawet zagrożenie, ale w lecie dające ochłodę cienia i oparcie w chwilach słabości. Elżbieta II przez 70 lat swojego życia dobrowolnie była ponadludzkim symbolem. Przez 96 lat była też sobą, między tymi dwiema kategoriami zacierając granice. I taka zostanie zapamiętana.

