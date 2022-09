Giorgia Meloni. Rządzenie populistów i fanów Kremla to nowy etap w Europie

Przyszła premierka posługuje się dawnym hasłem faszystów: Bóg, ojczyzna i rodzina.

Giorgia Meloni będzie pierwszą włoską premierką – to najważniejszy efekt niedzielnych wyborów parlamentarnych. Większość zapewni jej koalicja trzech prawicowych sił. Obok zwycięskiej, kierowanej przez Meloni partii Bracia Włosi koalicję utworzy Forza Italia wracającego do wielkiej polityki Silvia Berlusconiego, rocznik 1936, który właśnie oznajmił, że Władimir Putin został zmuszony do inwazji na Ukrainę. Trio uzupełni Liga i jej szef Matteo Salvini, fan Putina, kwestionujący sens zachodnich sankcji na Rosję.