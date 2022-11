Marihuana, ja gut! Niemcy zalegalizują zioło?

W coraz liczniejszych krajach, ale nie w Polsce, odstąpiono od karania za posiadanie małej ilości zioła. Aby mogło trafić pod strzechy, niemiecki plan przewiduje na prowincji sprzedaż w niektórych aptekach.

Czy Niemcy przechylą szalę? Spełniając obietnice zawarte w umowie koalicyjnej sprzed roku, minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) ogłosił plan legalizacji marihuany. Dla osób pełnoletnich dozwolony byłby zakup w licencjonowanych punktach i posiadanie do 30 g marihuany w celach rekreacyjnych. Można byłoby też hodować ją na własny użytek, do trzech roślin na osobę. Zakazana byłaby wszelka reklama i promocja, a opakowania miałyby charakter neutralny, osoby, które skończyły 18 lat, mogłyby nabywać jedynie produkt o mniejszej zawartości THC (tetrahydrokannabinolu, głównej substancji psychoaktywnej zawartej w konopiach), można by go też spożywać/zażywać publicznie, w lokalach, na wzór holenderskich coffee shopów.