Cień zawisł nad Macronem. „Macki ośmiornicy” oplatają francuskie instytucje

Kłopoty agencji McKinsey uderzają w Emmanuela Macrona. Czy podzieli los swoich poprzedników? Nauczka z Francji płynie w zasadzie dla całej Europy, w tym Polski.

Emmanuel Macron po raz pierwszy ma na karku śledztwo w sprawie nieprawidłowości. Chodzi o jego związki z globalną firmą doradztwa strategicznego McKinsey&Company, która od początku prezydentury wspiera jego administrację w rozwiązywaniu problemów, poczynając od planu podawania szczepionek na covid-19, na symulacji „ewolucji zawodu nauczyciela” kończąc. Łącznie od stycznia 2018 do marca 2022 r. francuski podatnik zapłacił za ekspertyzy 2,4 mld euro, z czego ponad 1 mld euro tylko w 2021 r.

Doradcy w instytucjach

Do tych wątpliwości należy dodać pytania o udział pracowników McKinseya w pracach sztabu Macrona w 2017 i 2022 r., który „Politico” uprzejmie nazwał „underbilled”, czyli „niedoszacowanym”. Oznacza to tyle, że istnieje podejrzenie, iż część analityków pracowała dla Macrona nieodpłatnie – czy raczej: za pieniądze firmy, co byłoby sprzeczne z francuskim prawem wyborczym. Dodatkowe kłopoty McKinsey sprowadził sobie na głowę sam – jego przedstawiciele zeznali przed komisją senacką, że firma płaci podatki we Francji, jednak nikomu nie udało się uzyskać potwierdzenia ze strony ministerstwa finansów czy skarbówki.

Ustalenia pochodzą z najwyższego szczebla. Senacka komisja śledcza ws. rosnącego wpływu firm doradczych na polityki publiczne została powołana w listopadzie zeszłego roku, a w marcu br. przedstawiła raport ze swoich ustaleń. W toku 40 przesłuchań pod przysięgą zeznawało 47 osób, ponadto komisja rozesłała ponad 130 zapytań i przeanalizowała 7,3 tys. otrzymanych dokumentów. Obraz, który wyłonił się z tych analiz, komisja bez wahania nazwała „mackami ośmiornicy”, jakimi doradcy mieliby opleść francuskie instytucje publiczne.

W związku z tym, że komisje senackie mogą prowadzić przesłuchania w podobnym trybie co sąd, tj. pod przysięgą, w kilka dni po prezentacji raportu komisja złożyła też zawiadomienie o podejrzeniu krzywoprzysięstwa ze strony wysłanników McKinseya w sprawie płacenia podatków na terenie Francji.

Minister bije się w piersi

Jeszcze w styczniu br. rząd Jeana Castexa (ostatni rząd za poprzedniej kadencji Macrona) wydał okólnik zalecający resortom zmniejszenie zleceń dla zewnętrznych konsultantów o 15 proc. Według senatorów z komisji to zaledwie kosmetyczne zagranie.

Sprawa ewidentnie dzieli również sam obóz władzy. O ile większość stronnictwa nie widzi problemu, o tyle z kolei Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów od początku pierwszej kadencji obecnego prezydenta, w telewizji France 3 przyznał, że dochodziło do „dryfowania” ze strony ministerstw: „Bez wątpienia za bardzo przyjęliśmy zwyczaj, by mówić sobie »administracja nie da sobie z tym rady, trzeba szukać pomocy na zewnątrz«”. Le Maire uważa też, że w kampaniach mogło dochodzić do „nadużyć” „zarówno ze strony rządu, jak i poprzedników” (co mogło odnosić się do wsparcia agencji McKinsey w tworzeniu osobistej partii Emmanuela Macrona En Marche! przed wyborami w 2017 r.).

Dwa śledztwa dotyczące Macrona

Według gazety „Le Parisien” w październiku prokuratura otworzyła dwa równoległe śledztwa dotyczące prezydenta – jedno z nich dotyczy przyznawania kontraktów McKinseyowi, a drugie – nierównych warunków dostępu do przetargów na zamówienia publiczne. Należy spodziewać się, że oba postępowania trwać będą kilka lat i raczej nie doprowadzą do prawnych skandali przed końcem kadencji.

Problem polega jednak nie tylko na potencjalnej korupcji, na co również zwróciła uwagę komisja senacka. Nadmierny wpływ kancelarii doradczych ściśle związanych ze środowiskiem biznesowym i systemem finansów „odpolitycznia” funkcjonowanie instytucji publicznych, to znaczy: wprowadza logikę biznesu i rynków do obszaru, w którym logika zysku nie powinna się stosować. Komisja senacka, złożona głównie z przedstawicieli skrajnie lewicowego skrzydła (grupa CRCE – Komuniści, Republikanie, Obywatele i Ekolodzy), ujęła to w typowy dla francuskiej lewicy kwiecisty sposób: „Prace komisji śledczej ujawniły zjawiska porównywalne do macek ośmiornicy. Firmy doradcze wkraczają w sam rdzeń prac nad politykami publicznymi, co każe postawić sobie dwa podstawowe pytania: o naszą Wizję Państwa i jego suwerenności w stosunku do rzeczonych prywatnych firm, a także, z drugiej strony, o dobre zarządzanie daninami publicznymi”.

Nauczka dla Francji i Polski

Ale stanowisko Brunona Le Maire’a, jednego z zaufanych ministrów prezydenta Macrona, który stanowisko piastuje nieprzerwanie od początku jego prezydentury (był chyba jedynym, który utrzymał stanowisko przez cały okres), pokazuje, że nie tylko opcje skrajne, ale też francuski establishment rozumieją, że wiatr się zmienia. Logika biznesu w polityce nie sprawdza się. Macroniści doprowadzili do przeregulowania życia publicznego i gospodarki, a proponowane przez nich rozwiązania kryzysów okazywały się tymczasowe i niezbyt skuteczne. Społeczny gniew, jaki wzbudziło mikrozarządzanie gospodarką (np. podwyższenie akcyzy na paliwo, przez które na ulice całej Francji wyległy tzw. żółte kamizelki), dziś służy jako pożywka dla nacjonalistów i przeciwników globalizacji. Odcięcie się od McKinseya i innych kancelarii tego typu może być sygnałem, że centryści przeprowadzili pożądane zmiany. I, by złośliwie zacytować Le Maire’a, wreszcie uwierzyli, że poradzą sobie z rządzeniem sami, słuchając obywateli.

Nauczka z Francji płynie w zasadzie dla całej Europy, w tym Polski. Skończyły się czasy robienia polityki za kulisami, pod pretekstem, że to „za trudne” dla zwykłego człowieka. Próby wygrania wyborów bez nastawienia na dialog z obywatelami, lecz z gotowymi projektami ustaw w ręku, które wyborcy mają przyjąć bez zbędnych pytań, są z góry skazane na porażkę.

Stronnictwo Macrona jest dziś w mniejszości, a rząd Borne rządzi dekretami, utrzymując się tylko dzięki temu, że opozycja jest nazbyt spolaryzowana, żeby współpracować przy wysadzaniu go z siodła. Jest to sytuacja na dłuższą metę trudna do utrzymania – prawdziwą stawką robionej dziś polityki jest oddalić widmo faszyzującego populizmu spod znaku Marine Le Pen. Albo więcej demokracji, albo autorytaryzm z potencjałem rozsadzenia Unii Europejskiej od środka – ten dylemat dotyczy dziś nie tylko Francuzów.

