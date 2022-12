USA pokazały nowy superbombowiec B-21 Raider. Jak latający spodek ze skrzydłami

Nowy bombowiec B-21 Raider zapewnić ma powietrzną dominację Ameryki w XXI w. To historyczny moment nie tylko dla sił strategicznych USA.

To pierwszy nowy bombowiec pokazany od 34 lat, pierwszy samolot bojowy szóstej generacji, pierwsza strategiczna maszyna uderzeniowa zaprojektowana i wyprodukowana w XXI w.

„Wytoczenie” nowego bombowca w fabryce jego producenta w Palmdale w Kalifornii jest z pewnością największym wydarzeniem w lotnictwie wojskowym przynajmniej od czasu pokazania nowego „powszechnego” myśliwca JSF/F-35. O ile jednak maszyna taktyczna od początku miała być pewnym kompromisem, o tyle w przypadku bombowca zarówno wytwórca, jak i zamawiający prześcigają się w jego superlatywach. Oczom świata ukazał się ostateczny i zrozumiały dla wszystkich dowód na to, że nowy wyścig zbrojeń jest faktem, a Ameryka nie zamierza oddawać w nim swojej „pole position”. Jaki więc jest B-21 Raider?

Pokazany, ale nie całkiem odtajniony

Gdy samolot wyłonił się zza mgły sztucznego dymu, świateł i narzuconej zasłony, ukazała się sylwetka bardzo przypominająca latające spodki z wczesnej epoki komiksów science fiction, tyle że z przyprawionymi skrzydłami. Nowy samolot przypomina swojego poprzednika B-2, też wyprodukowanego przez firmę Northrop Grumman, ale w kilku szczegółach istotnie się różni. „Kopuła” kabiny wystaje nad niemal płaską powierzchnię płata nośnego i sporą „miskę” (mieszczącą podwozie i główny ładunek bombowca – uzbrojenie). Wloty powietrza do silników są umieszczone tak jak w B-2, na górze kadłuba, ale mają zupełnie inny, spłaszczony kształt. Oszklenie kabiny też jest inne, mniej panoramiczne z przodu, ale z dodatkowym oknem po bokach. Krawędź powierzchni nośnej jest inna niż w B-2, wydaje się pozbawiona charakterystycznego „dziobu” na przodzie. Bardzo widoczną różnicą jest kolor. Nowy samolot odchodzi od czerni i ciemnych szarości powłok antyradarowych B-2 na rzecz barwy jasnoszarej. Nie ma jednak pewności, czy jest to docelowe malowanie.

W ogóle nie ma za dużo informacji na temat samolotu, a zdjęcia pozwolono robić tylko od przodu. Najprawdopodobniej chodzi o nieujawnianie dalszych szczegółów jego konstrukcji, jak np. umiejscowienia i kształtu dysz silników. To szczegół decydujący bowiem o termicznym śladzie maszyny, jednym z elementów kluczowych dla zachowania cechy stealth – obniżonej wykrywalności.

Gdyby nie skrzydła, naprawdę byłby jak pojazd kosmitów z komiksowego rysunku. Konstruktorzy lotniczy określają taki układ mianem latającego skrzydła. Pomysł wcale nie nowy, bo przetestowany już w czasie II wojny światowej przez niemieckich inżynierów (Horten Ho-229), choć w praktyce zastosowany w seryjnej produkcji wyłącznie przez Amerykanów. Konstruktor Jack Northrop (od jego nazwiska wywodzi się nazwa dzisiejszej firmy) już w 1946 r. przedstawił eksperymentalny prototyp takiej maszyny, jednak bez sukcesu. Latające skrzydło trudno bowiem rozpędzić do naddźwiękowej prędkości, a wówczas na niebie rządziła szybkość. Samoloty bojowe coraz bardziej przypominały smukłe strzały z niewielkimi skrzydłami. Charakterystycznego konturu nie widzieliśmy więc ponownie aż do lat 80. XX w. Gdy okazało się, że latające skrzydło ma istotne zalety, jak m.in. obniżoną wykrywalność i lepszą efektywność na długich dystansach, konstruktorzy porzucili przywiązanie do wysokich prędkości. Pierwszy samolot uderzeniowy zwany niewidzialnym F-117 Nighthawk był zbudowany na bazie kanciastego skrzydła, choć jeszcze z wyraźnym kadłubem i motylkowym usterzeniem pionowym. Można go określić jako formę przejściową. Bo już pełnoskalowy bombowiec B-2 to latające skrzydło z pogrubioną centralną częścią kadłuba i gondolami silników, ale bez wystającego usterzenia. Później ten format upowszechnił się w konstrukcjach bezzałogowców, tak w USA, Europie, jak i w Rosji.

W przypadku B-21 od początku zakładano, że będzie on „mniejszą kopią” B-2, choć z tego, co widać, ta kopia w istotnych szczegółach się różni i nie da się jej nazwać małą. Jak bardzo się różni i jakie dokładnie ma gabaryty, tego nie sposób ocenić bez większej liczby zdjęć i danych, a na te na razie trudno liczyć. Siły powietrzne pokazały jeszcze tylko dwie fotografie, zrobione poza hangarem, też tylko od przodu maszyny. Nowy bombowiec został pokazany, co nie oznacza, że całkiem odtajniony.

Szósta generacja. Co to oznacza?

Kształt i cechy zewnętrzne tej maszyny mają oczywiście wpływ na jej osiągi, ale znacznie ważniejsze jest to, czego nie widać. Tu już w całości musimy polegać na komunikatach producenta i zamawiającego, firmy Northrop Grumman i U.S. Air Force. B-21 został określony mianem pierwszego samolotu bojowego szóstej generacji. Czyli? Hasłowy opis mówi niewiele, ale zawiera wszystkie „modne” sformułowania, że: to „cyfrowy bombowiec”, ma wszystkie dane „w chmurze”, posiada „otwartą architekturę”, która pozwala na stałą i łatwą modernizację bez tworzenia nowych odmian (w amerykańskiej terminologii – blocków). Szczegółów kryjących się za tymi szlagwortami nie znamy, ale skoro ma to być szósta generacja, to można sobie wyobrazić, że będzie korzystać z bardziej zaawansowanych technologii materiałów, sensorów, komputerów, łączności i napędu niż takie maszyny jak F-22 czy F-35. A zatem tzw. fuzja sensoryczna, świadomość sytuacyjna załogi czy współpraca z systemami bezzałogowymi będą podniesione na wyższy poziom.

Co to konkretnie oznacza? B-21 zapewne nie będzie operował samotnie, a w jednym ugrupowaniu z dronami, z którymi będzie się nie tyle „porozumiewał”, co „rozumiał”. Że służyć będzie nie tylko za supernowoczesną latającą ciężarówkę na bomby, ale również platformę zbierania i przekazywania informacji w domenie powietrznej, kosmicznej, cyfrowej, oczywiście również do systemów lądowych i morskich (bardziej tych drugich, jako że służyć ma odległym misjom). Że będzie węzłem w sieciocentrycznym systemie walki, a nie pojedynczą superbronią. Za tym pójdzie dalsze odciążenie załogi od zadań ściśle lotniczych, które będą wykonywać zaawansowane komputery ze sztuczną inteligencją, by mogła się skupić na krytycznej komunikacji, w której człowiek wciąż będzie niezastąpiony. Bo kwestia wykrywania, identyfikacji, neutralizacji celów też będzie po stronie całego systemu. B-21 został zaprojektowany tak, jakby w przyszłości można było w ogóle zrezygnować z ludzkiej załogi.

B-21 ma być przede wszystkim zdolny do działania w przestrzeni powietrznej silnego, dobrze uzbrojonego przeciwnika. Nie ma tajemnicy, że intencją wojskowych i zadaniem dla konstruktorów było zbudowanie maszyny zdolnej do utrzymania amerykańskiej dominacji w starciu z Chinami, w momencie gdy kraj ten wykazuje coraz bardziej agresywną postawę polityczną, a technologicznie zdaje się szybko gonić Amerykę. Dlatego dla B-21 kluczowa miała być zdolność penetracji, niezauważonego wejścia w silnie bronioną przestrzeń powietrzną, a także – co było przedmiotem sporów koncepcyjnych – utrzymywania się w niej przez dłuższy czas. Oczywiście nadal zachować miał klasyczne cechy bombowca strategicznego, czyli duży udźwig uzbrojenia, koniecznie zamkniętego w kadłubie, oraz globalny zasięg, wspomagany tankowaniem z latających cystern załogowych, paliwowych dronów zaopatrzeniowych (takie znaleźć się mają nawet na lotniskowcach).

Narobić bałaganu na podwórku

Samolot ten ma być przede wszystkim wykonawcą misji uderzeniowych na teatrze zachodniego Pacyfiku czy – jak kto woli – we wschodniej Azji. A jeśli poradzi sobie nad olbrzymim i pustym Pacyfikiem, to poradzi sobie wszędzie na świecie. Pacyficzne przeznaczenie sugeruje nawet nazwa. „Raider” to hołd dla bohaterów odwetowego nalotu na Japonię po ataku na Pearl Harbor, zaplanowanego i wykonanego w kwietniu 1942 r. przez zespół ppłk. Jamesa Doolittle’a, nazwany „raiderami”. Po zdemontowaniu wszystkich ciężkich elementów wyposażenia z pokładu lotniskowca wystartowały wtedy w misję bez powrotu, z lądowaniem „na dziko” w Chinach i ZSRR nieprzeznaczone do tego bombowce B-25 Mitchell. Ameryka wykazała wówczas legendarną pomysłowość, brawurę i wolę walki. Wraz z nadejściem B-21 Raider wszyscy potencjalni przeciwnicy mają wiedzieć, że gdy zajdzie potrzeba, Ameryka będzie w stanie narobić im niezłego bałaganu na podwórku, zanim się zorientują.

Dlaczego Ameryka w ogóle potrzebuje nowego bombowca? Bo ma ich mało, bo są stare, bo wciąż przewagę w wojnie daje miażdżąca i precyzyjna siła ognia, najlepiej zastosowana z zaskoczenia, a przynajmniej bez wykrycia przez przeciwnika. Nie dostarczą jej maszyny taktyczne, wielozadaniowe, ale niewielkie, o małym zasięgu i dlatego potrzebujące lotnisk lub lotniskowców w pobliżu teatru działań. Do dalekich uderzeń, zwłaszcza wyprzedzających i o miażdżącej sile, bombowiec jest niezbędny. Według dostępnych danych siły strategiczne USA dysponują ok. 140 samolotami bombowymi trzech typów, ale połowa z nich to leciwe B-52. Stara flota oznacza problemy z awaryjnością. Dlatego B-21 ma być zamówiony w liczbie ponad stu sztuk, pomimo ceny sięgającej 700 mln dol. O tempie i modernizacyjnej determinacji świadczy to, że już teraz w produkcji jest sześć egzemplarzy, które omijają tradycyjny cykl projektowania, oblotu prototypów, testów i poprawek konstrukcji. Za dziesięć lat, a może wcześniej, ten szary „latający spodek” będzie więc trzonem amerykańskich sił bombowych, a w razie potrzeby dostarczycielem broni jądrowej w ramach powietrznej części nuklearnej triady.

