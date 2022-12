Andrew Tate, pornoafera na 33 samochody i jedną Gretę Thunberg

Igranie z granicami prawa i regułami dostępu do platform społecznościowych skończyło się dla gwiazdy TikToka Andrew Tate′a źle, a niewielki udział miała w tym szwedzka aktywistka klimatyczna.

Andrew Tate, były mistrz kickboxingu, znany mizogin i gwiazda TikToka, z nieznanych ludziom dobrej woli powodów postanowił skorzystać z tego, że Elon Musk odblokował mu konto na Twitterze, i rozdrażnić szwedzką aktywistkę środowiskową Gretę Thunberg. Napisał więc do niej o swojej kolekcji sportowych samochodów, referując ze szczegółami moce silnika i prognozy emisyjne dwóch z 33 posiadanych modeli.

19-letnia Greta odpowiedziała z właściwym dla młodości sarkazmem: „Proszę, oświeć mnie”, i podała adres mailowy smalldickenergy@getalife.com (w wolnym tłumaczeniu: jakmałyfiutek@zajmijsięwłasnymżyciem.com). Tate próbował odeprzeć ripostę, cytując samą Thunberg: „How dare you!?” („Jak śmiesz!?” lub „Jak śmiecie!?”) z jej przemowy na forum ONZ, w której piętnowała hipokryzję możnych tego świata.

Metoda „na loverboya”

Niestety z ciętej riposty niewiele wyszło, więc Tate postanowił nagrać filmik z odpowiedzią – w trakcie którego odbierał od kuriera zamówioną pizzę. Kilkanaście godzin później, w nocy z czwartku na piątek europejskiego czasu, rumuńska policja poinformowała o zatrzymaniu Tate’a i jego brata w Bukareszcie pod zarzutem handlu ludźmi i działania w grupie przestępczej. Prokuratura wystąpiła o przedłużenie aresztu z 24 godzin do 30 dni.

Według internetowej plotki zatrzymanie nastąpiło właśnie dzięki... pudełku z pizzą, które pozwoliło śledczym zlokalizować miejsce pobytu braci Tate. Greta z właściwym sobie wdziękiem skomentowała: „This Is What happens when you don’t recycle your pizza boxes” („I tak to się kończy, kiedy nie oddajesz pudełek po pizzy do recyklingu”).

Plotka soczysta, ale mało prawdopodobna: na konferencji prasowej towarzyszącej złożeniu wniosku o przedłużenie aresztu dla braci Tate i ich rumuńskich wspólników prokuratura podała, że dochodzenie trwało od kwietnia. „Wszystko wskazuje na to, że czterech podejrzanych (…) stworzyło zorganizowaną grupę przestępczą, której celem było rekrutowanie, przetrzymywanie i wykorzystywanie kobiet poprzez zmuszanie ich do tworzenia materiałów pornograficznych, które miały być prezentowane na wyspecjalizowanych serwisach za opłatą” – cytuje agencja Reutera. Rumuńskie oskarżenie dotarło do sześciu kobiet, które padły ofiarą tego procederu. Tate i jego wspólnicy mieli pozyskiwać ofiary, uwodząc je metodą „na loverboya”.

Andrew Tate, gwiazda TikToka

Andrew Tate zabłysnął na TikToku dzięki serii filmików o jednoznacznie mizoginicznej treści, w których utrzymywał, że kobiety „nie powinny prowadzić samochodu”, „należą do mężczyzn”, a także „częściowo ponoszą winę, gdy ktoś je napadnie seksualnie”. Zachęcał również do brutalnego traktowania kobiet podczas stosunków seksualnych. Tak promował swój internetowy Hustler’s University („Uniwersytet Podrywacza”), gdzie „czesne” wynosiło 39 dol. miesięcznie („uniwersytet” miał ponoć 127 tys. subskrybentów).

Filmiki nie całkiem spełniały warunki użytkowania platformy – eksperci zapytani przez „Guardiana” odnotowali „ordynarne formy manipulacji algorytmami”, w tym tworzenie fałszywych kont, koordynowanie komentarzy i udostępnień z udziałem subskrybentów Hustler University. Wysiłki się jednak opłaciły i w momencie aresztowania Tate miał na koncie 11,6 mld odsłon.

Eskalacja przemocy

Jak się okazało, igranie z granicami prawa i regułami dostępu do platform społecznościowych to wciąż było za mało dla byłego kickboxera. Kolejnym progiem do przekroczenia były filmowane gwałty i przemoc na kobietach. Wpisuje się to w typową logikę mizoginicznych przekroczeń, które mogą się charakteryzować potrzebą eskalacji podobną jak w uzależnieniu. Robimy coś złego, ale pozostaje to bezkarne, a nawet przynosi nam korzyści – co prowadzi do mechanizmu zwanego „przymusem powtarzania”, sprawdzenia, co jeszcze ujdzie nam bezkarnie. Dlatego tak ważne są dążenia ruchów feministycznych, by piętnować i odpowiednio karać nawoływanie do nienawiści ze względu na płeć – stawia to tamę kolejnym, coraz poważniejszym czynom.

A co do recyklingu, o którym Thunberg wspomniała w swoim tweecie, można się spodziewać, że osoby, które czerpią zaspokojenie z własnej bezkarności, będą też łamać pomniejsze społeczne prawidła, np. dotyczące segregacji śmieci. Greta Thunberg przenikliwie wychwyciła ten mechanizm w swoim tweecie, pozwalając nam na trochę śmiechu w tych ponurych okolicznościach.

