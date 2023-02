Gra o pułap. Dług USA grozi światu turbulencjami

Można się obawiać, że ofiarą fiskalnej brzytwy padnie m.in. pomoc USA dla zagranicy. W tym, niestety, pomoc dla Ukrainy.

Amerykański dług publiczny osiągnął maksymalny, ustawowo dozwolony limit (31,4 bln dol.!) i jeśli ten pułap nie zostanie podniesiony, to zarówno gospodarce amerykańskiej, jak i ogólnoświatowej grożą poważne turbulencje. Ameryka musi spłacać procenty krajowym i zagranicznym posiadaczom swych obligacji, więc na razie stosuje, jak to określiła sekretarz skarbu Janet Yellen, „środki nadzwyczajne”, np. wstrzymanie doinwestowywania rządowych funduszy emerytalnych. Za kilka miesięcy jednak trzeba będzie ostatecznie zwrócić się do Kongresu o zgodę na zaciąganie nowych pożyczek, żeby uniknąć najgorszego scenariusza – niespłacania długów wierzycielom. Sama bliskość takiej perspektywy może wywołać panikę na rynkach finansowych, a kolejne manipulacje budżetowe – uruchomić spiralę inflacji.

Spory między rządem a opozycją w Kongresie o limit zadłużenia zdarzają się niemal co roku i zawsze kończyły się ostatecznie podniesieniem jego pułapu. Tym razem konflikt może być bardziej dramatyczny i jego konkluzja jest mniej pewna. Przyczynę stanowi postawa Republikanów, zwłaszcza w kontrolowanej przez nich Izbie Reprezentantów, gdzie ultrakonserwatyści domagają się, aby podwyższeniu limitu długu towarzyszyły drastyczne cięcia wydatków budżetowych, w tym nawet na fundusze federalnych emerytur i ubezpieczeń zdrowotnych. Ultrasi z Partii Republikańskiej wymogli na przewodniczącym Izby Kevinie McCarthym, żeby w negocjacjach z Białym Domem obstawał przy tym warunku, zagrozili mu odsunięciem ze stanowiska, gdyby okazał się ustępliwy.

Przewiduje się, że, jak zwykle, instynkt samozachowawczy zwycięży, obie strony dojdą do porozumienia i podniosą limit. Jak w poprzednich latach Kongres zgodzi się na to w zamian za obietnicę redukcji rządowych wydatków. Niewykluczone, że nie będą to tylko cięcia krajowych programów socjalnych, ważnych dla większości Amerykanów.