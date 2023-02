Obrotni bracia z Izraela. Majstrowali przy wyborach w różnych miejscach świata

Zespół programistów i lobbystów prowadzony przez byłego agenta izraelskich służb specjalnych sterował co najmniej 33 kampaniami w wyborach prezydenckich i wygrał 27 z nich. Izraelczycy bronią się, twierdząc, że nie łamali prawa.

50-letni Tal Hanan wygląda na pogodnego mężczyznę w średnim wieku. Podobne wrażenie robią jego wypowiedzi w sieci. Grzeczny, aczkolwiek zdecydowany, używający czasem skrótowców po angielsku, gdzieniegdzie wrzuci uśmiechniętą emotikonę. Biorąc pod uwagę, że treść maili, które wysyłał do potencjalnych klientów, dotyczyła łamania reguł demokratycznych i wolnorynkowych, może to wywołać dysonans. A to niejedyna zastanawiająca rzecz w historii Hanana, znanego również pod pseudonimem „Jorge”, oraz założonej przez niego grupy internetowych najemników reklamujących się jako cyfrowi komandosi zdolni wygrać wybory – wszędzie i każdemu.

„Jorge” ingeruje w wybory

Działalność „teamu Jorge” przez ostatnie lata badało wspólnie ok. 30 redakcji z kilkunastu krajów, w tym brytyjski „Guardian”, niemiecki „Der Spiegel”, Radio France, izraelskie dzienniki „Haaretz” i „The Marker”. Reporterzy nawiązali kontakt z jego przywódcami. Trójka dziennikarzy „Haaretz”, „Markera” i Radio France w lipcu ubiegłego roku zgłosiła się do Zohara Hanana, brata „Jorge”, oficjalnie pełniącego funkcję prezesa spółki, z pytaniem o możliwość przesunięcia wyborów w „dużym, politycznie niestabilnym kraju w Afryce”. W czasie kilkunastu wideokonferencji Hanan oferował im rozmaite usługi, od zarządzania finansami, przez kampanie dezinformacyjne w internecie, po tzw. wojnę psychologiczną i ataki hakerskie. W grudniu 2022 r. reporterzy spotkali się z Hananem w jego biurze w Modiin, położonym mniej więcej w połowie drogi między Jerozolimą a Tel Awiwem.

„Jorge” nie wiedział, że jest nagrywany, i roztoczył przed rozmówcami wizję makiawelicznego ustawiania wyborów w zasadzie w dowolnym kraju na świecie. Chwalił się, że zatrudnia wybitnych specjalistów z przeszłością na wysokich stanowiskach w administracji publicznej, najlepszych hakerów i ekspertów od kreowania tożsamości w sieci. Jego zespoły działały m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Grecji, a ich najskuteczniejszą bronią jest oprogramowanie Aims.

Hanan chwalił się jeszcze, że jest w stanie na potrzeby dowolnej kampanii stworzyć do 30 tys. botów, zdolnych amplifikować dowolny przekaz polityczny, a także włamać się na skrzynki mailowe i konta wybranych polityków. Przywołał przykład Kenii, gdzie wszedł na maila jednego z bardziej rozpoznawalnych uczestników debaty politycznej, wysyłał też wiadomości z konta politycznego stratega na Telegramie. Jego dorobek – według jego własnej oceny – był imponujący. Team zamieszał rzekomo w 33 kampaniach prezydenckich, wygrywając 27 z nich.

Pan Putin może spać spokojnie

Jak przystało na obrotnego najemnika, „Jorge” nie ograniczał się do polityki. Był aktywny wszędzie, jeśli ktoś chciał zapłacić. Miał telefony zarejestrowane w USA, Izraelu, Indonezji czy Ukrainie. Ale przede wszystkim umiał się odnaleźć w szarej strefie wpływów politycznych i finansowych i działać w skali globalnej, nie zostawiając przy tym po sobie żadnych trwałych śladów. Team przyjmował wynagrodzenie w rożny sposób – przez francuskie organizacje pozarządowe, firmy prawnicze zarejestrowane w Dubaju, a nawet działające w Europie muzułmańskie szkoły i centra kultury. Najemnicy angażowali się m.in. w spory komercyjne, prowadzili ataki hakerskie i kampanie dezinformacyjne na rzecz konkretnych marek i klientów z sektora prywatnego w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Meksyku, Senegalu, Indiach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Jorge” chwalił się reporterom w grudniu, że jest zaangażowany w dwa „ważne projekty” w USA, choć od razu sprecyzował, że do amerykańskiej polityki się nie miesza.

Usługi nie należą do tanich. „Jorge” twierdzi, że za pełnoskalowe działania w pojedynczej kampanii bierze 6,5–16 mln dol. w zależności od państwa i skali wyzwań. Z rezultatów dziennikarskiego śledztwa wynika, że w cenniku znajdowały się również mniej prestiżowe pozycje. Reporterzy, również przy pomocy sygnalisty z firmy, dotarli do komunikacji mailowej, w której Izraelczycy oferowali zaangażowanie w kampanię w Kenii w widełkach cenowych 400–600 tys. dol., a podobny projekt w Ameryce Łacińskiej miał kosztować „tylko” 150 tys. dol.

Gdzie jeszcze działał zespół byłego izraelskiego komandosa, ciężko stwierdzić. Sam opisywał, że dwie trzecie operacji ma miejsce w Afryce, ale działał też w Ameryce Łacińskiej i Centralnej, na Karaibach, w Azji i Europie. Poza sferą zainteresowań był Izrael (jak wyjaśniał, „nie sra się tam, gdzie się śpi”), amerykańska rywalizacja międzypartyjna i Rosja („nie robimy nic przeciwko panu Putinowi”). Reszta była wyłącznie kwestią ceny.

Jak działają bracia Hanan

Ciekawe w kontekście tych operacji są biografie obu braci. Tal służył w siłach specjalnych Izraela jako ekspert od materiałów wybuchowych, potem prowadził kilka spółek z pogranicza sektora obronnego, białego wywiadu i nowych technologii. Jednocześnie, zwłaszcza po zamachach na wieże World Trade Center, kreował się na speca od antyterroryzmu. W mediach, m.in. w „The Jerusalem Post”, zachowały się nawet jego wypowiedzi na temat taktyk zwalczania globalnych sieci terrorystycznych. Dzisiaj formalnie figuruje jako prezes dwóch spółek – energetycznej i wywiadowczej. Tę drugą izraelskie ministerstwo obrony wymienia na stronie jako certyfikowanego podwykonawcę z licencją na prowadzenie działalności komercyjnej w sektorze zbrojeniowym.

Jego brat Zohar był ekspertem od poligrafii, który także próbował sił jako biznesmen, jednak jego spółki zostały postawione w stan likwidacji.

Wreszcie w śledztwie pojawia się inny ważny wątek – współpraca braci z Cambridge Analytica, jedną z najbardziej znanych spółek dezinformacyjnych na świecie, zaangażowaną m.in. w kampanię brexitu i poparcia Donalda Trumpa w 2016 r. Cambridge Analytica kontaktowała się z Izraelczykami w 2014 r. przez swoją spółkę zależną SCL Group. Do współpracy nie doszło, bo – jak ujawnia OCCRP, międzynarodowy projekt dziennikarstwa śledczego skupiony na korupcji i dezinformacji – problemem były rozbieżności cenowe. Kilka lat później firmy znowu się spotkały, a SCL Group poleciła usługi Izraelczyków byłemu prezydentowi Nigerii Goodluckowi Jonathanowi. Takie działania, pisze OCCRP, są w tym sektorze powszechne, jedna spółka załatwia kontrakt drugiej, potem ta się odwdzięcza itd.

Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego prowadzący projekty w zakresie propagandy cyfrowej zidentyfikowali już co najmniej 65 firm operujących w skali międzynarodowej, które oferują budowanie narracji, tworzenie botów i prowadzenie wojen informacyjnych w czasie kampanii wyborczych. Nie było w tej grupie żadnego z podmiotów prowadzonych przez braci Hanan. Co tylko pokazuje, że jednostek działających w kompletnej ciemności może być znacznie więcej. A to nie najlepszy prognostyk dla ogólnego stanu demokracji na świecie.

