362. dzień wojny. Rosjanie jacyś nieruchliwi. Wczujmy się w rolę gen. Gierasimowa

Postawmy się na chwilę na miejscu gen. armii Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego sztabu generalnego. Co właściwie powinien zrobić, by jego wielka wiosenna ofensywa się powiodła?

Rosjanie pakują na front masy wojsk

Postępy Rosjan są minimalne. Przesunęli się dosłownie kilka kilometrów, i to głównie w rejonie Bachmutu. Na granicy obwodów ługańskiego i charkowskiego, w rejonie Swiatowego, wprowadzili całą, niedawno uzupełnioną 3. Wiślańską Dywizję Zmechanizowaną z 20. Armii Gwardii Zachodniego Okręgu Wojskowego (OW). Jej pułki usiłują bezskutecznie się przedrzeć w stronę Kupiańska. Pod Kreminną Rosjanie wepchnęli z kolei niemal całą 144. Jelnińską Dywizję Zmechanizowaną Gwardii, ale że było im mało, to wpakowali tu jeszcze 90. Witebsko-Nowogrodzką Dywizję Pancerną Gwardii z Centralnego OW. Na niewiele się to zdało, poza usunięciem ukraińskich sił specjalnych operujących w lasach na zachód od miasta, wzdłuż północnego brzegu Dońca, żadnych postępów nie poczynili.