367. dzień wojny. Czas gra na naszą niekorzyść. Co może pójść źle z ukraińską ofensywą?

Ten rok będzie decydujący. Albo Ukraina odniesie znaczące zwycięstwo, albo może liczyć się z ograniczeniem zachodniej pomocy wojskowej i naciskiem na podjęcie negocjacji. A to byłaby tragedia, i to nie tylko dla Ukrainy.

Francuzi dostali nauczkę. Niespełna rok później sami zostali rozjechani przez Wehrmacht. Politycy wyciągają lekcje z historii, większość niewiele wyciąga z niej dla siebie. A naprawdę warto poszukać analogii, będziemy wówczas lepiej przygotowani mentalnie na to, co może nastąpić.

Niestety, Rosja jest daleka od tego, żeby odpuścić. Ewidentnie rozpoczęła okopową wojnę na wyniszczenie, na zmęczenie Ukrainy i Zachodu, licząc, że społeczeństwa zaczną naciskać na własne rządy, by te wymusiły negocjacje pokojowe. Przeciętnego człowieka nie interesuje, co się dzieje na świecie, nie zdaje sobie sprawy, że i jemu samemu za kilka, najdalej kilkanaście lat grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stawia pytania o sens pomocy Ukrainie. Tymczasem Rosja rozpoczęła realizację swoich imperialnych planów i niemal dokładnie powtarza się sytuacja sprzed II wojny światowej, kiedy to Niemcy niepostrzeżenie włączali w swoje granice różne terytoria, ale jakoś nikt nie przywiązywał do tego wagi. Ci, którzy kwestionują sens pomocy Ukrainie, to często ci sami ludzie, którzy są święcie oburzeni na Francuzów, że swego czasu nie chcieli umierać za Gdańsk…

24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie – tak jak to przewidywaliśmy – Rosjanie nie byli zdolni do podjęcia działań groźnych dla Ukrainy. Nie ruszyła wielka ofensywa, o której mówiły media. Nic nie zakłóciło planu dnia prezydenta Zełenskiego , jego rocznicowego przemówienia, odznaczenia żołnierzy, dużej konferencji prasowej.

Ukraińcy natomiast znów przeprowadzili kilka udanych ataków rakietowych kierowanymi pociskami do wyrzutni HIMARS czy MLRS. Trafiono m.in. lotnisko w Melitopolu, na którym stały samoloty Su-25. Po tym ataku jednostka wyniosła się, prawdopodobnie na lotnisko do Taganrogu, skąd nie będzie miała tak blisko do rejonu działań. Nie wiadomo, czy zniszczono jakieś samoloty, ale jest to wielce prawdopodobne. Dokonano też celnego ataku na obóz Grupy Wagnera w rejonie Bachmutu, zabijając nieznaną, ale według doniesień pokaźną liczbę najemników Prygożina. Ukraińskie źródła twierdzą, że atak ten był przeprowadzony przez samoloty, co byłoby ciekawe, bo celność uderzenia wskazuje na użycie broni kierowanej. Ukraina ma dopiero otrzymać uzbrojenie precyzyjne dla swoich samolotów, a to oczywiście będzie wymagało ich dostosowania do przenoszenia zachodnich bomb kierowanych. Na jakim etapie jest dostawa i odpowiednia modyfikacja samolotów, tego nie wiadomo. Wciąż mamy za mało danych, by rozstrzygnąć tę kwestię.

Do Ukrainy dotarły za to pierwsze czołgi Leopard 2A4 przekazane przez Polskę. Kraj ma otrzymać łącznie 14 tego typu czołgów z Polski i 28 leopardów 2 różnych odmian z innych krajów, co oznacza, że pierwszy batalion na leopardach 2 jest już w zasadzie skompletowany i czeka na dostarczenie. Niemcy, Holandia i Dania mają też dostarczyć łącznie 178 starszych leopardów 1, które – choć są czołgami o mniejszej wartości bojowej – na polu walki zawsze się przydadzą. Polska dostarczy dodatkowo 30 wozów PT-91 Twardy, czyli solidnie zmodernizowanych T-72, a to już jest kolejny batalion czołgów. Leopardy 1 wystarczą do sformowania następnych sześciu. Na amerykańskie abramsy Ukraińcy muszą jednak nieco poczekać, bo pojazdy są dopiero gruntownie remontowane.

Posłuchaj: Niemcy, Ukraina, czołgi. Czemu to tyle trwało?

Gdyby wiosenna ofensywa się nie udała

Niestety, taka możliwość istnieje. Rosjanie zdają sobie sprawę z zagrożenia, dlatego w rejonie obwodu zaporoskiego potężnie rozbudowali swoje pozycje obronne. Za pierwszą linią umocnień polowych powstała druga, a za nimi trzecia. Obrona jest bardzo rozbudowana w głąb i obsadza ją dość dużo wojsk. Brzegu Dniepru od ujścia rzeki do Morza Czarnego aż po Enerhodar bronią 49. Armia z Południowego OW i 35. Armia ze Wschodniego OW. Zachodniej części frontu południowego, na południe od Zaporoża, broni 58. Armia, zaś za kierunek Wuhłedaru, po wschodniej stronie frontu południowego, odpowiada 8. Armia Gwardii z Południowego OW. Za plecami obrońców po zachodniej stronie stoi 5. Armia (Wschodni OW) i 22. Korpus Armijny (Południowy OW). Formacje tych dwóch ostatnich mogą wzmocnić obronę od strony Dniepru po północno-zachodniej stronie lub od strony Zaporoża po północnej stronie. Ponadto do Melitopola przybyła niedawno nieznana liczba najemników Grupy Wagnera.

Przedarcie się przez te wszystkie wojska wymaga ich głębokiego porażenia. Muszą one zostać odcięte od dostaw amunicji, a ich przemieszczanie się musi zostać zablokowane. Jeżeli ofensywa zmierzająca do Morza Azowskiego, a to jest co najmniej 80 km przez wrogie terytorium, ma się udać, ukraińskie wojska muszą dokonać wielu zmasowanych uderzeń, które przed tą ofensywą mocno pokiereszują tam rosyjskie wojska, poniszczą im drogi, by utrudnić przemieszczanie się, no i skutecznie sparaliżują system logistyczny. A i tak będą się musiały zmagać z twardą obroną, jaką niekiedy demonstrują rosyjskie wojska, mimo że ich dyscyplina oparta jest głównie na strachu. Niestety, pokonanie rosyjskich linii obronnych, a szczególnie tam, gdzie są one dobrze przygotowane, wcale nie jest łatwe.

Czytaj także: Czy drugi rok przyniesie przełom? Scenariusz optymistyczny

Dostarczonych czołgów może się więc okazać zbyt mało, choć trzeba pamiętać, że Ukraina może mieć zbliżoną ich liczbę do Rosjan. Z ok. 1 tys. posiadanych na początku konfliktu armia ukraińska mniej więcej połowę straciła, ale za to ponad 500 (co udokumentowano zdjęciami) zdobyła na Rosjanach i wcieliła je do służby. Z zachodnich dostaw Ukraina otrzymała lub wkrótce do niej dotrze ponad 700 czołgów. Łącznie to nawet 1,7 tys. czołgów – przeciwko 1,8 tys. rosyjskich, które obecnie są na ukraińskim froncie. Nie wygląda to źle. Podobnie jest w przypadku bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i pojazdów opancerzonych typu MRAP. Tutaj też zaczyna się rysować równowaga liczebna. W artylerii lufowej i rakietowej Rosjanie wciąż mają przewagę, ale atutem artylerii ukraińskiej jest jej dość duża celność. Ukraińcy strzelają też raczej do konkretnych celów wykrytych przez drony lub własne radary przeciwbateryjne, natomiast Rosjanie częściej strzelają ogniem powierzchniowym „na mapę”, czyli miotając pociski w miejsca, gdzie mogą być ukraińskie wojska. Przy takim trybie strzelania byli skuteczni przy wystrzeliwaniu 60 tys. pocisków dziennie, ale przy 20 tys. obecnie jest już znacznie gorzej, ukraińskie straty od rosyjskiej artylerii wyraźnie zmalały.

I właśnie ta równowaga w ludziach i sprzęcie nas niepokoi. Bo warunkiem skutecznych działań ofensywnych jest uzyskanie lokalnej przewagi nad nieprzyjacielem. Trzeba móc dokonać szybkiej i w miarę skrytej koncentracji na wybranym odcinku frontu przy jednoczesnym zredukowaniu sił obrońców poprzez silny (czyli przede wszystkim celny) ogień artylerii lufowej i rakietowej. No i niestety przez uderzenie lotnicze.

Czytaj także: Ile znaczy F-16. Czy Kijów może dostać najbardziej znane myśliwce NATO?

W czym leży zagrożenie dla powodzenia ukraińskiej ofensywy?

Główną przyczyną ewentualnego niepowodzenia może być brak efektywnego porażenia licznych wojsk rosyjskich. Do tego bowiem trzeba bardzo skutecznie rozpoznać rosyjskie pozycje, nie tylko te w pobliżu przedniego skraju ich wojsk, ale także te położone głębiej. Małe komercyjne drony zdecydowanie nie wystarczą, musi być dobry dostęp do zdjęć satelitarnych oraz możliwie rozpoznanie prowadzone przez aparaty bezpilotowe klasy Bayraktara. Następnie trzeba przeprowadzić zmasowany atak rakietami kierowanymi, ale to może być za mało. Kluczem do powodzenia wydaje się efektywne lotnictwo bojowe.