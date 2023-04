416. dzień wojny. Rosyjskie pływające muzeum. Można się śmiać, ale to nie jest dobra wiadomość

Wczoraj minęła rocznica zatonięcia krążownika rakietowego Moskwa i pojawiło się nieco interesujących materiałów i analiz. Ponad wszelką wątpliwość pokazują one jedno – okręt był bezużyteczny.

Jednocześnie wydaje się, że rosyjskie nękające ataki słabną. Na północnym odcinku frontu wczoraj Rosjanie nacierali tylko pod Kreminną, co skończyło się stratami, bez zdobyczy terenowych. Oczywiście tradycyjny szturm wyprowadzono na Biłohoriwkę, która kolejny raz się obroniła. Za to meldowano, że to ukraińskie siły prowadziły dość aktywne rozpoznanie pod Kupiańskiem i Swiatowem, choć my osobiście przypuszczamy, że to demonstracja mająca odciągnąć uwagę Rosjan od głównego wysiłku oczekiwanej kontrofensywy ukraińskiej .

A jeśli nawet znajdą się odpowiedni kandydaci do służby w siłach specjalnych, to jak się okazuje w czasie szkolenia, odpada więcej niż połowa z nich. Szkolenia w Navy Seals nie ukończył medalista olimpijski, o czym napisano oficjalnie, choć nazwiska nieszczęśnika nie ujawniono. Samo szkolenie zaś trwa latami, tu nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy, bo jeden człowiek jest w stanie narazić na wielkie niebezpieczeństwo całą grupę specjalną. Dlatego odbudowa brygad specnazu, które w Ukrainie straciły znaczną część swojego najlepszego personelu, może potrwać kilka ładnych lat.

Problem polega na tym, że zmobilizować do piechoty i pognać na niemal pewną śmierć można nawet osiedlowego menela, ale do wojsk specjalnych potrzeba ludzi o wyjątkowych predyspozycjach. Ocenia się, że przeciętnie w męskiej populacji zawierającej się w wieku 20-50 lat w danym państwie jest ok. 2 proc. ludzi spełniających wymagania sił specjalnych. Co sprawniejszych emerytów tej formacji podkupiła już Grupa Wagnera. A przecież nie można formować sił specjalnych z emerytów… Zwykle ludzie prowadzący intensywny tryb życia, np. wyczynowi sportowcy, w wieku późnodojrzałym podupadają na zdrowiu.

Na frontach nadal walki mielące rosyjską machinę wojenną. Okazuje się, że dość duże straty, jakie ponoszą Rosjanie, są w niektórych obszarach trudne do uzupełnienia. Najbardziej ucierpiały wojska specjalnego przeznaczenia. Wg ujawnionych trzy brygady specnazu zostały zdziesiątkowane. Chodzi o 3. Gwardyjską Brygadę Specnazu GU (dawnego GRU) z Topliati pod Samarą, która została mocno pokiereszowana już w październiku 2022 r. w czasie walk po Łymaniem, a także o 2. Gwardyjską Brygadę Specnazu GU z Pskowa, która z kolei solidnie oberwała w czasie walk pod Wuhłedarem, gdzie poległy też dwie brygady piechoty morskiej z Floty Pacyfiku (40. Kasnodarsko-Charbińska BPM i 155. BPM Gwardii). Trzecią z tych mocno poharatanych brygad ma być 14. Gwardyjska Brygada Specnazu GU z Chabarowska, ale gdzie dokładnie, to trudno powiedzieć. Wiadomo o niej, że swego czasu operowała pod Chersoniem. Wg niepotwierdzonych doniesień zginąć miał nawet dowódca brygady płk Siergiej Poliakow.

A dokładnie to silne ono było w latach 80., no może jeszcze w 90. Składa się ono z ośmiu pionowych wyrzutni rakiet S-300F Fort, które są morską odmianą lądowych S-300P, z zapasem 64 rakiet. Dodatkowo uzupełniają je dwie podwójne wyrzutnie Osa-M, będące morską odmianą lądowego systemu Osa-AK. Całość uzupełniają trzy pary (łącznie sześć) sześciolufowych działek przeciwlotniczych AK-630 kal. 30 mm, które łączy się w pary, bo dwa mają wspólne kierowanie przez jeden radar. Ma też dwulufową armatę kal. 130 mm służącą do walki z małymi jednostkami nawodnymi.

Ich uzbrojenie przeciwokrętowe składało się z 16 wyrzutni z tylomaż rakietami skrzydlatymi P-1000 Wulkan o masie po 8 ton i o zasięgu do 700 km. Zakładano, że salwą takich naddźwiękowych rakiet przeciwokrętowych można zatopić amerykański lotniskowiec. I w latach 80. można było próbować, ale obecnie szanse na podejście do lotniskowca na odległość mniejszą niż 700 km byłyby niewielkie, a rakiety Wulkan da się zestrzelić na różne sposoby, czy to rakietami AMRAAM z myśliwców Super Hornet, czy rakietami przeciwlotniczymi z okrętów osłaniających lotniskowiec. Ponadto rosyjskie krążowniki mają dwie pięciorurowe wyrzutnie torped kierowanych kal. 533 mm do niszczenia okrętów podwodnych oraz dość silne uzbrojenie przeciwlotnicze.

Moskwa pozostała na Morzu Czarnym, Marszał Ustinow służy we Flocie Północnej, zaś Wariag – we Flocie Pacyfiku. Ich pary, czyli krążowniko-lotniskowce typu Kijew, dawno wycofano ze służby, ocalał jedynie Baku (po rozpadzie ZSRR – „Admirał Gorszkow”), który obecnie służy w Marynarce Wojennej Indii pod nazwą „Vikramaditya”. Wszystkie trzy wcielone do służby krążowniki projektu 1164 Atlant zostały więc sierotkami, które nie bardzo było jak wykorzystać. Najrozsądniej byłoby je wycofać ze służby, ale posiadanie prawdziwego krążownika to prestiż, duma i dowództwo Marynarki Wojennej za nic w świecie nie chciało o tym słyszeć. Tyle że tych jednostek nigdy nie modernizowano.

Pozostałe krążowniki rakietowe typu Sława to „Admirał Fłota Łobow” i „Czerwona Ukraina”. Czwarty, „Komsomolec”, nie został dokończony, choć w momencie rozpadu ZSRR był gotowy w 90 proc. Po rozpadzie ZSRR pozmieniano im nazwy: Sława stał się „Moskwą”, Admirał Fłota Łobow to obecny „Marszał Ustinow”, zaś Czerwona Ukraina zmieniła nazwę na „Wariag”.

W listopadzie 1976 r. w Mikołajowie, w ówczesnym ZSRR, zaczęła się budowa krążownika rakietowego „Sława”, pierwszego z całej serii okrętów projektu 1164 Atlant. Krążownik rakietowy Sława wszedł do służby w grudniu 1982 r. i był wówczas okrętem o dużych możliwościach bojowych, zwłaszcza że w założeniu miał współpracować z krążownikiem lotniczym, czyli takim sowieckim dziwadłem: połączeniem lotniskowca z krążownikiem rakietowym. W latach 1975–82 do służby weszły trzy takie pseudolotniskowce: „Kijew”, „Mińsk” i „Noworosyjsk”. Czwarty dołączył do nich w 1987 r. w mocno zmodernizowanej postaci i otrzymał nazwę „Baku”. Okręty lotnicze typu Kijew i krążowniki typu Sława miały tworzyć pary, do których dołączano po dwa niszczyciele, tak ZSRR planował uzyskać własne lotniskowcowe grupy uderzeniowe, choć znacznie ustępowały one ówczesnym amerykańskim.

Z kolei pod Donieckiem Rosjanie poczynili marginalne postępy. Ich wojska doszły na skraj wsi Newelskie, 8 km na zachód od Doniecka, kilka kilometrów na północ od Marjinki. Nieznaczne postępy odnotowano też po północnej i południowo zachodniej stronie Awdijiwki, choć same ataki na miasto zostały odparte. Awdijiwka staje się drugim Bachmutem i to tu pomału przenosi się ciężar walk, bowiem oczekiwane ostateczne zajęcie Bachmutu nie otworzy Rosjanom dalszej drogi w kierunku Słowiańska i Kramatorska.

13 kwietnia okręt operował w rejonie na zachód od Sewastopola, przypuszczalnie uczestnicząc w morskiej blokadzie wybrzeży Ukrainy. Okręt, który wyszedł w morze 10 kwietnia, znajdował się niemal dokładnie na południe od Odessy. Ukraiński system rozpoznania radioelektronicznego wykrył obecność krążownika i w celu ustalenia jego dokładnego położenia ukraińska Marynarka Wojenna wysłała na jego poszukiwanie aparaty bezpilotowe Bayraktar. Dokładne zlokalizowanie krążownika było warunkiem koniecznym użycia rakiet przeciwokrętowych, które lecą w orientacyjny rejon celu, by dopiero w jego pobliżu uruchomić pokładową stację radarową i po wykryciu okrętu – skierować się nań sterowane już własnym radarem. Kiedy nie ma dokładnego położenia atakowanego okrętu, przeciwokrętowe rakiety po uruchomieniu własnego radaru o niewielkim zasięgu mogą znaleźć jedynie puste morze.

Po zlokalizowaniu Moskwy i przesłaniu do bazy współrzędnych jej położenia natychmiast z wyrzutni brzegowych odpalono salwę trzech pocisków przeciwokrętowych Neptun, z których w jednostkę trafiły dwa, wbijając się w kadłub poniżej linii wodnej: by znaleźć się na głębokości 1–3 m, tuż przed celem wykonały płytkie nurkowanie.

Rosjanie tłumaczyli się, że nie wykryli rakiet Neptun, bo ich uwagę odwrócił aparat Bayraktar, co chętnie podchwyciła prasa na całym świecie, nie zdając sobie sprawy, że Bayraktar pełnił zupełnie inną rolę – wskazał cel rakietom. Jego obecność powinna więc nie zdezorientować, lecz obudzić czujność załogi krążownika. Tymczasem stała się rzecz bardzo dziwna. Płonący krążownik na pokazanych zdjęciach, co zauważył też polski marynista Jarosław Ciślak, miał pozamykane pokrywy rakiet przeciwlotniczych Osa-M, które do odpalenia są wysuwane do góry na podwójnej wyrzutni. Mało tego, radar systemu był ustawiony w położeniu marszowym, anteną w kierunku rufy, i nie obserwował przestrzeni powietrznej. Nie otworzono też ognia z działek AK-630, służących właśnie do „rozstrzeliwania” zbliżających się rakiet przeciwokrętowych.

Rosyjski krążownik w ogóle się nie bronił. Trafienia rakietami były dla jego załogi kompletnym zaskoczeniem. Jak to w ogóle możliwe? Mając co prawda przestarzałe, ale silne uzbrojenie przeciwlotnicze, w ogóle go nie użyć? Istnieje przypuszczenie, że rzekomo wyremontowane radary krążownika w ogóle nie działały.

Pożar wywołany trafieniami trawił okręt długo i skutecznie, co znów wskazuje na niskie umiejętności grupy awaryjnej jednostki oraz słabe działanie systemów przeciwpożarowych. W pewnym momencie pożar został teoretycznie ugaszony, ale żeby przewietrzyć zadymione wnętrze krążownika, pootwierano drzwi, uruchomiono wentylację, która spowodowała, że wybuchł na nowo. Tym razem załoga opuściła okręt, który następnego dnia po trafieniu, 14 kwietnia, zatonął.

Po co Rosjanom krążowniki?

To wielka zagadka. Po co utrzymuje się dwa bliźniaki Moskwy, czyli Marszała Ustinowa we Flocie Północnej i Wariaga we Flocie Oceanu Spokojnego, skoro również i one nie zostały zmodernizowane i są równie bezużyteczne jak Moskwa? To pływające muzea, zapewne niebezpieczne dla własnych załóg, które nie są w stanie nic zdziałać na współczesnym morskim polu walki.

Ale to jeszcze nic. We Flocie Północnej Rosjanie mają dwa prawdziwe rodzynki: olbrzymie, prawie dwa razy większe od Moskwy krążowniki rakietowe z napędem atomowym: „Admirał Nachimow” i „Piotr Wielki”. W latach 1974–98 zbudowano cztery takie słonie o nazwach: „Kirow”, „Frunze”, „Kalinin” i „Kujbyszew”. W czasach ZSRR wszystkim zmieniono je na (odpowiednio): „Admirał Uszakow”, „Admirał Łazariew”, „Admirał Nachimow” i „Piotr Wielki”. Dwa pierwsze wycofano ze służby na przełomie wieków, bo nawet Rosja nie miała pieniędzy, by remontować te ciężkie i niezdarne okręty. Ale dwa pozostałe ocalały.

One także miały tworzyć pary z równolegle budowanymi lotniskowcami typu Admirał Kuźniecow (pierwotnie „Tbilisi”). W zasadzie jednak zbudowano tylko dwa okręty tego typu, z czego drugi sprzedano Chinom, gdzie został ukończony, a przy okazji udoskonalony, i gdzie służy obecnie jako „Liaoning”. W przeciwieństwie do rosyjskiego Admirała Kuźniecowa, który wiecznie jest remontowany w doku, gdzie dopadają go ciągle różne plagi (a to pożar, a to zatonięcie pływającego doku i przewrócony na pokład lotniskowca dźwig), chiński Liaoning to okręt w pełni sprawny i stosunkowo groźny, a w dodatku w chińskiej marynarce niejedyny. Zbudowano tam bowiem drugi podobny okręt „Shandong” i oba intensywnie ćwiczą, szykując się na starcie z flotą USA. A Rosja lotniskowca praktycznie nie ma i nawet jak Admirał Kuźniecow wróci w końcu do służby w 2024 r. (jeśli w ogóle), to jego wartość bojowa będzie co najmniej wątpliwa. Dlatego też utrzymywanie czterech prawdziwych krążowników bez lotniskowca to istna fanaberia, zwłaszcza że nie są one istotnie unowocześniane.

Co to oznacza?

Wygląda na to, że Rosjanie całkowicie sobie odpuścili rozwój floty Marynarki Wojennej, zresztą lotnictwa morskiego i piechoty morskiej też. A to oznacza tylko jedno: nie przewidują w najbliższym czasie konfrontacji na morzu, a zatem nie USA ma być ich głównym przeciwnikiem. A jeśli nie USA, to kto?

Rosjanie postawili na rozwój sił lądowych i podejmują rozpaczliwe próby reaktywacji swoich sił powietrznych. Patrząc na taki kierunek zbrojeń, można wysnuć tylko jeden wniosek: prawdziwym przeciwnikiem Rosji ma być Europa. Bo właśnie w Europie będą potrzebowali głównie sił lądowych i powietrznych, a marynarka wojenna raczej nie będzie odgrywała żadnej roli. Dlatego na flotę w Rosji nikt nie zwraca żadnej uwagi. I dla nas to jest właśnie ta zła wiadomość.