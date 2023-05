Z nieba na ziemię. Francja zakazuje lotów na krótkich trasach krajowych

To symboliczna decyzja i pierwsze takie proekologiczne rozwiązanie na świecie.

Francja wprowadziła zakaz lotów na krótkich trasach krajowych, jeśli alternatywna podróż koleją trwa nie więcej niż dwie i pół godziny. Minister transportu Laurent Donceel ogłosił, że to symboliczna decyzja i pierwsze takie proekologiczne rozwiązanie na świecie. Wszystko zaczęło się od powołanej w 2019 r. Konwencji obywatelskiej na rzecz klimatu (CCC). To także francuski wynalazek: ciało konsultacyjne powoływane przez prezydenta, złożone ze 150 wybranych losowo obywateli.

Ekologicznych postulatów różnej rangi było 149, prezydent Macron przyjął wszystkie oprócz trzech (odrzucając m.in. postulat ograniczenia prędkości na autostradach do 110 km na godz.), a do prac ustawodawczych trafił zakaz krótkich lotów, jako szczególnie dotkliwych dla środowiska. Podróż szybką koleją TGV na podobnej trasie oznacza 77-krotnie mniejszą emisję CO₂. Lobby ekologiczne naciskało, aby zakazać samolotów na trasach, które koleją można pokonać w mniej niż 6 godz., konwencja obcięła postulat do 4 godz., a po naciskach Air France i władz regionalnych stanęło na 2,5 godz. W rezultacie ograniczenie dotyczy obecnie tylko trzech tras: z Paryża do Nantes, Lyonu i Bordeaux, skasowania 5 tys. lotów rocznie (na 200 tys. lotów krajowych) i uziemienia 500 tys. pasażerów (z 16 mln). „Le Monde” skomentował, że to dawka homeopatyczna.

Przy okazji pojawiła się kwestia olbrzymich dysproporcji: podobnie jak z garstką bogaczy, którzy zgromadzili olbrzymią większość światowych zasobów, wąska grupa frequent flyers lata za nas wszystkich i głównie to oni zanieczyszczają atmosferę. Powinni ponosić tego konsekwencje. Kolejny postulat dotyczy zlikwidowania darmowych mil, które zachęcają do częstszych podróży samolotem. We Francji, przy okazji obecnych zarządzeń, doszła kwestia sprawiedliwości społecznej.