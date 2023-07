Bunt Popowa i czystki w armii. Na kremlowskim stosie płoną nie problemy, lecz ci, którzy je zgłaszają

Zduszenie buntu Prigożyna nie rozwiązało problemów Kremla. W niecałe trzy tygodnie od rokoszu wagnerowców elitami wojskowymi wstrząsnął skandal wywołany zawieszeniem gen. Iwana Popowa, dowódcy jednej z najlepszych formacji zaangażowanych na froncie w Ukrainie.

12 lipca nieoficjalnie o jego dymisji donosiły kanały związane z Grupą Wagnera, a późnym wieczorem apel Popowa opublikował deputowany do Dumy z ramienia Jednej Rosji, członek komisji ds. obrony i w przeszłości generał Andriej Guruliew. W nagraniu, które było odezwą do żołnierzy i dowódców, „Spartak”, bo taki przydomek nosi, wyjaśniał powody dymisji. Przyznał, że była nią krytyka zwierzchników, którzy odpowiadają za braki sprzętowe oraz za masową śmierć i obrażenia żołnierzy. „Nasza armia nie została przełamana od frontu przez Siły Zbrojne Ukrainy, lecz nasze wyższe dowództwo uderzyło nas od tyłu, zdradziecko i podle ścinając głowę armii w najtrudniejszym dla niej momencie” – oskarżał generał.

Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że Iwan Popow został usunięty ze stanowiska za zgłoszenie szefowi sztabu generalnego Walerijowi Gierasimowowi potrzeby rotacji jednostek na linii frontu. 58. Armia, a w szczególności jej 42. Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych, od ponad miesiąca odpiera szturm żołnierzy ukraińskich na kierunku Zaporoża. Nie jest tajemnicą, że braki w sprzęcie i rotacji nie są wyłącznie bolączką „58”. „Wróg dysponuje znacznie lepszą amerykańską techniką, a to odciska piętno na możliwościach naszej artylerii” – pisze korespondent wojenny „Komsomolskiej Prawdy” Aleksander Koc na kanale Kotsnews.

Sprawa Popowa wywołała wrzenie

O kulisach dymisji donosił Aleksiej Żiwow oraz kanał na Telegramie Czeka-OGPU (ponad 750 tys. subskrybentów). Informowali oni, że szef sztabu gen. Gierasimow oskarżył dowódcę 58. Armii o alarmizm i szantaż, po tym jak Popow zagroził, że odwoła się bezpośrednio do Putina. Do konfliktu między nimi miało dojść 10 lipca, kiedy Popow oskarżył Sztab Generalny o dezinformowanie Putina w sprawie rzeczywistych problemów na pierwszej linii frontu. Sprawa nabrała tempa dzień później, gdy brytyjski pocisk manewrujący Storm Shadow uderzył w hotel Diuna w Berdiańsku, gdzie podobno kwaterowało dowództwo 58. Armii. Traf chciał, jak zauważyło małe, anonimowe konto na Telegramie Dossier Szpiona, że generała Popowa nie było w tym czasie w hotelu, a zginął inny dowódca – gen. dywizji Oleg Tsokow.

Dossier Szpiona twierdzi, że byli podwładni gen. Popowa nie mają wątpliwości, że ktoś ujawnił współrzędne kwatery dowództwa Siłom Zbrojnym Ukrainy. „A może po prostu to niesamowity zbieg okoliczności?” – pytał retorycznie. Sprawa Popowa wywołała wrzenie w rosyjskim wojennym komentariacie, który prawie natychmiast powiązał ją z niedawnym buntem Prigożyna. Spekulowano, czy Spartak będzie zarzewiem nowego buntu? Tym razem nie najemników z Grupy Wagnera, lecz żołnierzy regularnej armii. „Pamiętasz – pytał Abbas Guliamow – po buncie Prigożyna powiedziałem, że najprawdopodobniej Kucharz [tak określano w mediach Jewgienija Prigożyna] będzie miał zwolenników. Zaproponował zbyt kuszące wyjście z impasu żołnierzom, którzy zamarli w oczekiwaniu na ukraińską kontrofensywę. Proszę bardzo!” – czytamy na kanale telegramowym byłego autora przemówień Władimira Putina.

„Apel zdymisjonowanego dowódcy jest nonsensem, skandalem, niebezpiecznym precedensem. Prawie bunt” – pisze lider Z-patriotów Igor Striełkow, czołowy krytyk ministra obrony, i kontynuuje: „Co więcej, tym razem stworzony nie przez jakiegoś przestępcę [Prigożyn przebywał w więzieniu w latach 80. ub. wieku], lecz generała i w dodatku »nienajgorszego«”.

Na skandalu korzysta obóz „prawdomówców”

Igorn (Girkin) Striełkow jak i większość komentatorów wojennych potwierdza znakomitą opinię, jaką wśród żołnierzy i korpusu oficerskiego cieszy się gen. Iwan Popow. Wargonzo, jeden z najpopularniejszych blogerów wojennych (prawie 1,3 mln obserwujących na Telegramie), zebrał opinie żołnierzy służących pod dowództwem Popowa. A wśród nich takie: „Jego sposób dowodzenia był przemyślany, nie było żadnych dodatkowych pytań. Jeśli takie się pojawiły, generał słuchał opinii każdego żołnierza, każdego człowieka. To znaczy, nie obchodziło go, co masz na epoletach, najważniejsze było to, co masz w głowie i w sercu”.

W obronie zdymisjonowanego generała stanął wiceprzewodniczący Rady Federacji Andriej Turczak, numer dwa w kremlowskiej partii Jedna Rosja, uznając go za „czystego” w tej sprawie, a także Andriej Kartapołow, szef Komitetu Obrony w Dumie Państwowej. Tego ostatniego przed dwoma dniami cytowała agencja informacyjna URA.RU: „Popow powinien służyć w wojsku. To obiecujący generał. Ma jeszcze wszystko przed sobą”. Iwan Popow ma 48 lat, pochodzi z regionu wołgogradzkiego, ukończył Akademię Sztabu Generalnego i służył na Kaukazie Północnym na różnych stanowiskach. Zasłynął podczas inwazji na Ukrainę i dzięki sukcesom na kierunku Zaporoże.

Popow nie jest nowym Prigożynem. Jest jednak pierwszym po nieudanym buncie Wagnera znanym oficerem regularnej armii, który wyraził publicznie niezadowolenie. Od zakończenia rokoszu trwa polowanie na czarownice, a na stosie płoną nie problemy, lecz ci, którzy je zgłaszają. Jak donosił „The Wall Street Journal” po buncie Prigożyna co najmniej 13 wysokich rangą wojskowych armii rosyjskiej zostało zatrzymanych, w tym gen. Siergiej Surowikin, a blisko 15 zawieszono lub zwolniono ze służby.

Faktem jest, że na skandalu korzysta obóz „prawdomówców” w ministerstwie obrony, czyli krytycy „parkietowych biurokratów, którzy kierują resortem”. Nierozwiązane problemy mszczą się bowiem w postaci „choroby Wagnera, która rozprzestrzenia się [w armii] z prędkością koronawirusa”. Tak właśnie postrzega sprawę prof. Władimir Pastuchow, znany rosyjski politolog i krytyk Kremla. Zwrócił on też uwagę na słowa, którymi gen. Popow zwracał się do swoich żołnierzy. „[Mówił] nie do żołnierzy Rosyjskich Sił Zbrojnych, nie do żołnierzy Ojczyzny, ale do swojej drużyny, swoich gladiatorów, jako ich Spartakus”. Co oznacza, że „przechodzimy od prywatnej armii Prigożyna do przekształcania regularnej armii w prywatną. Przynajmniej duchowo” – komentował w swoich mediach społecznościowych profesor londyńskiego University College.

Popow nie jest buntownikiem, co najwyżej sygnalistą. Stanie się problemem, jeśli podobnych wystąpień będzie więcej. Wówczas prezydent Putin będzie zmuszony opowiedzieć się po jednej ze stron sporu. Wesprzeć irytujących dowódców i krytyków armii, a więc poświęcić Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa, lub pozostać po stronie swojego zaufanego ministra, a tym samym narazić się na frustrację wojskowych. Ci odbierają brak reakcji jako zgodę na usunięcie dowódcy, który odparł największy atak XXI w., za jaki uznają kontrofensywę armii ukraińskiej.

Coraz głębsze rysy na monolicie władzy

Na razie na Kremlu panuje cisza. Zapytany o stosunek Putina do sprawy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza, a dziennikarzy „Kommiersanta” odesłał do służby prasowej ministerstwa obrony. Nie oznacza to, że władze pozostają bezczynne. Dowodzą tego nie tylko czystki wśród oficerów, ale także – co nasiliło się po buncie wagnerowców – wśród korespondentów wojennych. Zwłaszcza tych krytycznych wobec resortu Szojgu, a więc związanych z prigożynowską grupą medialną Patriot. Śledztwo FSB objęło również niezależne kanały na Telegramie popularne w segmencie wojskowym. Grozi im zarzut „dyskredytacji rosyjskiej armii”, a więc wieloletnie więzienie. W tle zauważyć można wypływające na światło dzienne porachunki między frakcjami siłowików. Tak właśnie należy rozumieć zatrzymanie pod zarzutem wymuszania pieniędzy od polityków i biznesmenów byłego funkcjonariusza FSB pułk. Michaiła Poljakowa, administratora kilku popularnych kanałów na Telegramie: Kremlowska Praczka, BRIEF i Siloviki.

Widocznych rys w elicie władzy jest więcej. Za sprawą dymisji Popowa wracają spekulacje na temat dymisji ministra obrony. A że na giełdzie nazwisk najczęściej typowany jest Aleksiej Diumin, były ochroniarz prezydenta Putina, obecnie gubernator Tuły i – co najważniejsze – faworyt Wiktora Zołotowa, to na światło dzienne wychodzą ambicje frakcji głównodowodzącego Rosgwardii, a w przeszłości szefa Federalnej Służby Ochrony. Jego sojusznikiem był Jewgienij Prigożyn, a pozostaje Ramzan Kadyrow, lider republiki czeczeńskiej. Zaś interesy kolidują w naturalny sposób z wpływami Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Nakładają się na to także pęknięcia w establishmencie wojskowym. W obronę Iwana Popowa czynnie zaangażowali się trzej byli dowódcy 58. Armii, a obecnie deputowani do Dumy. Generał broni Andriej Guruliew (to on opublikował apel Popowa), gen. mjr Andriej Kartapołow oraz gen. por. Wiktor Soboliew. Dotąd wspierali lojalnie frakcję Sztabu Generalnego, lecz w sprawie Popowa stanęli po stronie swojego kolegi z 58. Armii. Która zresztą nie jest przeciętną formacją, gdyż wraz z 49. Armią z siedzibą w Stawropolu stanowi największą siłę bojową wojsk Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Brała udział w obu wojnach czeczeńskich i była główną siłą uderzeniową podczas inwazji na Gruzję w 2008 r.

Coraz głębsze rysy na monolicie władzy mogą zagrozić Kremlowi, jeśli przekształcą się w masową frustrację skierowaną na Putina, a nie jego podwładnych. Pierwsze symptomy dostrzega Dmitrij Gudkow, były deputowany do Dumy, dziennikarz i krytyk Kremla. „Myślę, że to wszystko jest początkiem rozłamu na górze. […] Przywitajmy więc kłótnie generałów gromkimi brawami” – zachęcał na swoim profilu FB.