Rosjanie znowu w Hawanie. Takiego ożywienia nie było od upadku ZSRR

Takiego ożywienia nie było od czasu upadku ZSRR, kiedy to bratnia pomoc Moskwy dla Hawany skończyła się prawie z dnia na dzień. Pozostał po niej wielki dług, na którego spłatę nie było żadnych szans i w 2014 r., w kwocie 32 mld dol., został umorzony. Misję wspierania gospodarczego Kuby wzięła na siebie częściowo Wenezuela, ale i ona, jak wiadomo, popadła w kryzys, a ostatnio przykręciła kurek z ropą naftową. Kuba jest w permanentnym kryzysie i nieustannie ćwiczy sztukę przetrwania, ale obecny jest szczególnie dotkliwy. Dramatycznie brakuje żywności, środków higieny, leków, powszechne są wyłączenia prądu, z powodu braku paliw odwołano w tym roku manifestację pierwszomajową, w której dawniej uczestniczył nawet milion osób zwiezionych do stolicy. W kolejce po benzynę czeka się wiele dni, z tym że procedura została unowocześniona: państwo prowadzi zapisy i przydziela numerki na WhatsAppie.

Powrót Rosjan na wyspę wywołał entuzjastyczne tytuły w państwowych mediach i wielkie nadzieje. Jest też nowa nić porozumienia: Rosja ćwiczy to, co Kuba poznała aż za dobrze: amerykańskie embargo i sankcje. Premier Manuel Marrero w czerwcu spędził w Moskwie aż 11 dni i przywiózł m.in. umowy na dostawy ropy i zboża, cukrownię, stalownię, wspólną produkcję rumu, a także ożywienie kurortu Tarara, gdzie Rosjanie mają się leczyć i wypoczywać. Wznowiono też połączenie lotnicze. To na początek. Ale i konkurencja nie śpi: pojawiły się pogłoski o zaawansowanych rozmowach z Chińczykami o umieszczeniu na wyspie stacji wywiadu elektronicznego i wspólnego ośrodka szkoleniowego dla żołnierzy, co wywołało zaniepokojenie USA. Czy podobne ambicje mają Rosjanie, na razie nie wiadomo. W pamiętnym 1962 r. analogiczne plany dotyczące rozmieszczenia radzieckich rakiet na wyspie wywołały globalny kryzys.