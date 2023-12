676. dzień wojny. Minął kolejny rok wojny. Czy Ukraina zawiodła Zachód?

Jak minął ten rok? Czego oczekiwaliśmy, a co się zdarzyło? Dlaczego nie nastąpiło rozstrzygnięcie? Warto nieco cofnąć się w czasie, przeanalizować minione wydarzenia, by mieć podstawy do prognozowania, czego możemy się spodziewać w roku, który właśnie nadchodzi.

Wczorajszy atak na Biełgorod był, jak się okazuje, kompromitacją rosyjskiej obrony powietrznej. W odwecie za zmasowany atak na cele ukraińskie wysłano na obiekty wojskowe w Rosji łącznie 70 dronów dalekiego zasięgu, które można też nazwać improwizowanymi pociskami manewrującymi. Nie ma potwierdzenia o odpaleniu pocisków Wilcha (Olcha), o których informowali Rosjanie, zresztą nie wiadomo, czy ich produkcja została kiedykolwiek podjęta. W momencie wybuchu wojny pocisk Wilcha – mniej więcej odpowiednik amerykańskiego kierowanego GMLRS, wystrzeliwanego z wyrzutni HIMARS o podobnym zasięgu – był dopiero w fazie rozwoju, dlatego też Ukraina potrzebowała HIMARS-ów i dostaw amerykańskich pocisków. Żadnej Wilchy na Biełgorod więc raczej nie odpalono. Poleciały zwykłe drony, ukraińskie improwizowane pociski manewrujące skierowane na obiekty wojskowe (składy amunicji, paliw, sprzętu albo koszary), których wokół Biełgorodu nie brakuje. To, co spadło na ulice miasta, czyniąc całkiem sporo szkód, było przypuszczalnie dwiema rakietami przeciwlotniczymi, które przy próbie przechwycenia ukraińskich dronów w wyniku awarii radaru wyrwały się spod kontroli.

Rosjanie w sobotę nad ranem też przeprowadzili własny atak rakietowy, ale już nie na taką skalę jak poprzednio. Na Ukrainę poleciało 10 shahedów 136, pojedyncze iskandery na Zaporoże i kilka lotniczych pocisków Ch-59M na różne cele.

Jednocześnie Rosja stara się rozgrywać Zachód przeciwko Ukrainie, tak by wstrzymać pomoc wojskową dla tego kraju. Tym razem w ramach tzw. przecieku kontrolowanego z jednej z europejskich służb wywiadowczych „Washington Post” opublikował fragmenty dokumentów na temat tego, jakie kierunki rosyjskiej propagandy należy lansować we Francji, pokazując np., ile kraj ten traci na pomocy Ukrainie i na sankcjach nałożonych na Rosję. Wygląda na to, że bardzo podobne wytyczne propagandowe funkcjonują także w innych europejskich krajach. Czyż nie znamy takiej narracji i u nas?

Na frontach wojny nadal trwały walki pozycyjne, a Rosjanie nie zmniejszali swojego nacisku. Tradycyjnie nacierali na wielu kierunkach, od północnej części frontu na granicy obwodów charkowskiego i ługańskiego, aż po Dniepr pod Chersoniem. Pod Kreminną rosyjskie wojska przesunęły się nieco bliżej wsi Dibrowa.

Pod Bachmutem nacierają obie strony i okresowo przesuwają się to w jedną, to w drugą stronę. Ale większych zmian tam też nie odnotowano. Podobnie jest pod Awdijiwką. Od kilkunastu dni widać niewielkie rosyjskie postępy w różnych miejscach, ale za każdym razem Rosjanie zdobywają kilka hektarów ziemi, czyli nie przesuwają się dalej niż 500 m w pasie o szerokości najwyżej 1 km. W tym tempie będą zdobywać Ukrainę do końca świata i jeden dzień dłużej.

Z frontu południowego nie ma o czym donieść, nic się nie dzieje poza nieustannymi walkami pozycyjnymi. Trwają ataki obu stron, ostrzały artyleryjskie, a improwizowana amunicja krążąca powstała na bazie komercyjnych dronów zbiera coraz krwawsze żniwo.

Minął 2023 r., a wojna trwa

2023 r. był bardzo trudny. Oczekiwaliśmy, że Ukraina powtórzy swoje sukcesy z jesieni 2022 r., we wszystkich wstąpiła nadzieja. Dwie udane ofensywy ukraińskie z poprzedniego roku, czyli odzyskanie ziem na prawym brzegu Dniepru pod Chersoniem w okresie sierpień–listopad 2022 r. oraz wyzwolenie okupowanej części obwodu charkowskiego we wrześniu i październiku 2022 r., dały nadzieję, że w 2023 r. będziemy obserwować kolejne sukcesy Ukraińców.

W Rosji przeprowadzono jednak częściową mobilizację, do wojska wcielono jednorazowo blisko 300 tys. rekrutów, spośród których mniej więcej połowę od razu skierowano na front dla ratowania sytuacji, a drugą na szkolenie w celu sformowania nowych jednostek i uzupełnienia istniejących – tak wyszkolonymi rekrutami, jak i wyremontowanym sprzętem z magazynów. Rosjanie od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. prowadzili ofensywę przy pomocy właśnie tak odtworzonych sił.

Rosyjska ofensywa wiosenna

Zasileni minimalnie wyszkolonymi rezerwistami i wyremontowanym sprzętem Rosjanie odzyskali pewną siłę ofensywną. Działania prowadzili na północnym odcinku frontu, w rejonie na północ od Doniecka aż po Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Do najcięższych walk doszło oczywiście pod Bachmutem, który bronił się przed rosyjskim szturmem od listopada 2022 r. Najpierw w styczniu 2023 r. zdobyli miasteczko Sołedar. Zachodni analitycy snuli teorię, że Rosja walczy o Sołedar z powodu znajdujących się tam zasobów soli kamiennej, a w Rosji podobno takowej brakuje. Rosjanie jedzą niedosolone potrawy i strasznie z tego powodu cierpią. Oczywiście było to dość śmieszne wytłumaczenie zawziętości wojsk rosyjskich w walce o zagłębie soli kamiennej, stało się tak, jak przewidywaliśmy: Sołedar zrównano z ziemią wraz z jego kopalniami soli, ludzie w większości opuścili miasto i nie ma ani jak, ani komu tej soli tam wydobywać, a już tym bardziej jej wywozić. Teraz to kolejne miasto-widmo, wielkie i opustoszałe morze ruin, choć nie oszukujmy się – nigdy nie było duże, ledwie 10 tys. ludzi.

Po upadku Sołedaru z całą mocą rozgorzały walki o Bachmut, który bronił się jeszcze pięć miesięcy, do maja. W tym czasie ukraińskie wojska były stopniowo wypychane z miasta. Obie strony poniosły pod Bachmutem znaczne straty, choć rosyjskie były zdecydowanie większe, bo to Rosjanie byli stroną atakującą. Niektórzy uważali, że obrona Bachmutu była błędem Ukraińców, że niepotrzebnie tracili tam siły. W istocie doprowadzili tam do kulminacji, do utraty rosyjskich zdolności ofensywnych. Wbrew obawom Rosjanie nie kontynuowali natarcia, nie dostali się do upragnionego Słowiańska i Kramatorska. Osłabli i mimo kolejnych ataków na dobrze przygotowane pozycje obronne nie zdołali się już przesunąć ani kawałka dalej.

W walkach pod Bachmutem wyróżniła się olbrzymia prywatna firma militarna CzWK „Wagner”, której właścicielem był oligarcha Jewgenij Prigożyn, a dowódcą ppłk rez. Dmitrij Utkin, pseudonim „Wagner”. W pewnym momencie ta de facto bezprawna w Rosji grupa płatnych najemników stanowiła niemal szóstą część wszystkich walczących w Ukrainie rosyjskich wojsk lądowych. Był to swego rodzaju ewenement, jeszcze nigdy we współczesnej historii wojen tak wielką rolę na polu walki nie odgrywała prywatna firma militarna, choć wojska najemne są stare jak świat. Narastający konflikt kierownictwa grupy z ministerstwem obrony sprawił, że po zajęciu Bachmutu CzWK „Wagner” nie przedłużono kontraktu na walki w Ukrainie. To wywołało bunt i sławetny marsz na Moskwę na początku czerwca 2023 r. Doszło jednak do kruchego porozumienia zawartego przy mediacji Aleksandra Łukaszenki i buntownicy odstąpili od swoich zamiarów. Już w lipcu Władimir Putin załatwił sprawę tak, jak załatwia się ją w bandyckich krajach – Prigożyn i Utkin zginęli w tajemniczej katastrofie lotniczej, a Grupa Wagnera została praktycznie rozwiązana, podzielona na części i dziś istnieje w formie szczątkowej pod całkowicie nowym kierownictwem.

Mimo zakończenia własnej ofensywy Rosja była daleka od odstąpienia od planów podboju całej Ukrainy. Zmieniono jedynie metody.

Ukraińska kontrofensywa na południu

Udane działania ukraińskie z drugiej połowy 2022 r., które dały nadzieję na wygraną, skłoniły Zachód do przekazania Ukrainie większej ilości ciężkiego sprzętu. Po raz pierwszy wiosną 2023 r. Ukraina otrzymała zachodnie czołgi, bojowe wozy piechoty i kołowe transportery opancerzone nowej generacji, kolejną partię relatywnie nowoczesnych dział samobieżnych zachodniej produkcji oraz rakietowych systemów przeciwlotniczych. Wiosną podjęto też zakrojony na szeroką skalę program szkolenia ukraińskich wojsk w państwach NATO.

Konieczność uzupełniania bieżących strat na froncie i potrzeba wyszkolenia znacznej części ukraińskich żołnierzy i podoficerów praktycznie od zera przesądziły o tym, że dziesięć brygad zmechanizowanych (w tym co najmniej jedna pancerna) było gotowych dopiero w czerwcu 2023 r. Długo oczekiwana ofensywa ukraińska podjęta na dwóch kierunkach frontu południowego: spod Wełykiej Nowosiłki w kierunku na Berdiańsk i spod Orichiwa w kierunku na Melitopol, ruszyła więc dopiero pod koniec czerwca. Jej celem było przecięcie lądowego korytarza łączącego Rosję z Krymem.

Ponieważ był to łatwy do przewidzenia kierunek działań, Rosjanie zdołali się do tej ofensywy bardzo dobrze przygotować. Ukraińcy nie mieli właściwie wyjścia. Mieliby kontynuować natarcie na wschód od Kupiańska i odbić północną część obwodu ługańskiego? Tam praktycznie nic nie ma, poza niewielkim miastem Starobielsk, a zajęcie tych ziem nic by nie zmieniło w ukraińskim położeniu operacyjno-strategicznym. Natarcie w Donbasie też nie miałoby większego sensu, ponieważ trzeba by się przebijać przez tereny przemysłowe, doskonale nadające się do obrony, a i odepchnięcie Rosjan do właściwej granicy Ukrainy (sprzed 2014 r.) też nie zmieniłoby wiele w ogólnej sytuacji. Co innego południe. Przecięcie korytarza krymskiego zaowocowałoby szansą na kompletną izolację Krymu, gdyby jeszcze dodatkowo zniszczyć most Krymski. Od razu zmusiłoby to do wycofania wojsk rosyjskich na zachód od miejsca przecięcia, początkowo na Krym, a później zapewne dalej do Rosji, bo na Krymie też byłoby je ciężko zaopatrywać. Utrata południowej Ukrainy i części wybrzeża Morza Azowskiego dla Rosji byłaby poważnym ciosem. Mogłoby się to skończyć utratą Krymu, a Krym to główna baza rosyjskiej floty i lotnictwa, zaplecze do działań na Bliskim Wschodzie, a także klucz do panowania nad Morzem Czarnym.

Dlatego Rosjanie przygotowali się do obrony po swojemu. Zbudowali dwa pasy obronne po kilka ufortyfikowanych linii obronnych, jak w I wojnie światowej. Ustawili rozległe i gęste pola minowe z setek tysięcy min, wykonali okopy na sprzęt i umocnione stanowiska ogniowe. A wydawałoby się, że we współczesnej wojnie taka swoista linia Maginota nie ma już racji bytu.

Nic bardziej błędnego. Wojna w Ukrainie nie wygląda tak, jak sobie to wyobraża NATO ze swoimi doktrynami wojny pełnoskalowej z końca lat 80., których nie aktualizowano i nie rozwijano, bo uważano, że wojny pełnoskalowej, a już szczególnie w Europie, nie będzie. Skończyło się na mozolnym wgryzaniu się w rosyjskie linie. Przez dwa i pół miesiąca ukraińskim wojskom udało się wbić na 20 km w obu miejscach. Później, mimo skoncentrowania wysiłku na bardziej obiecującym kierunku na południe od Orichiwa, nie udało się już posunąć wiele dalej. Z końcem sierpnia doszło do kulminacji i front praktycznie utknął.

To było wielkie rozczarowanie. Mieliśmy nadzieję na poważne włamanie w poprzek korytarza krymskiego, co już umożliwiłoby paraliżowanie rosyjskiej logistyki w znaczącym stopniu. Nic takiego się jednak nie stało. Fortyfikacje, pola minowe oraz determinacja rosyjskich żołnierzy okazały się nie do przełamania. Rosjanie ewidentnie nauczyli się walczyć, poprawili swoją logistykę, dowodzenie, prowadzenie rozpoznania, częściowo też współdziałanie. Na coraz większą skalę zaczęli stosować tanie komercyjne drony, zarówno do obserwacji pola walki, jak i w roli amunicji krążącej – tak jak Ukraińcy robili to już wcześniej z dużym powodzeniem.

W październiku 2023 r. Ukraińcy podjęli ostatnią próbę – wysadzili desant na lewym brzegu Dniepru, między Chersoniem po swojej stronie a dużą wsią Krynki po stronie okupantów. Mimo ponawianych prób nie udało się jednak poszerzyć tego przyczółka, by móc z niego wyprowadzić nowe natarcie w kierunku Krymu. Właśnie tu Rosjanie zaczęli masowo używać szybujących bomb kierowanych FAB-500 z modułem UMPK pozwalającym na relatywnie bezpieczny zrzut tych bomb z dużej odległości (spoza zasięgu ukraińskich rakiet przeciwlotniczych), przy ich wysokiej celności dzięki modułowi kierowania odbiornikiem Glonass (rosyjski GPS). Dopiero sprowadzenie systemu Patriot w grudniu i ustawienie go pod Chersoniem spowodowało stratę trzech Su-34 jednego dnia i działania te zostały czasowo wstrzymane. Niemniej Rosjanie mają do dyspozycji coraz więcej broni kierowanej i coraz skuteczniej jej używają.

Rok kończy się patem na froncie, w którym żadna ze stron nie jest w stanie podjąć skutecznych działań ofensywnych mimo ponawianych ataków. Wojna przeszła w fazę działań pozycyjnych, na wyniszczenie. Jeśli nic się nie zmieni, to na dłuższą metę sama Ukraina takich działań nie wytrzyma. W dodatku zmniejszenie zachodniej pomocy tylko pogarsza sytuację Ukrainy i może przyspieszyć jej upadek. A wtedy sam Zachód będzie zagrożony rosyjskim atakiem, bowiem Rosjanie nie po to tracą setki tysięcy ludzi, by zająć jakąś tam Ukrainę, czego sami nie ukrywają.

Co nam przyniesie rok 2024? O tym postaramy się napisać już jutro, w pierwszym dniu nadchodzącego roku.